Hastanelerde alarm! Bazı şehirlerde yoğunluk 4 katına çıktı, bazı şehirlerde yoğun bakımda yer kalmadı, uyarı geldi: Evde dinlenin

Türkiye'de sıcak havalardan soğuk havalara her geçişte hasta ve hastalık sayısında artış gözlemlenir. Şu anda da aynı durumu yaşayan ülkemizde yayılan viral enfeksiyonlar sağlık çalışanlarının daha fazla mesai yapmasına neden oldu. Öyle ki İstanbul'da yoğun bakımlar alarm vermeye başladı.
İstanbul Tabip Odası açıklamasında, "Yoğun bakımlardaki doluluk alarm veriyor. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" ifadeleri yer aldı.
Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada ise, "Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir. Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır." denildi.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kaan Poyraz, "Viral enfeksiyonların geçirilmesini hızlandıran en önemli etken evde dinlenmek. Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem dinlenerek geçirilirse daha hızlı bir iyileşme sağlanabilir. Bakterilere yönelik olan antibiyotikler viral enfeksiyonları gidermek için kullanılmaz ve hiçbir etkisi de yok" dedi.
Soğuk havanın etkisi altına aldığı Elazığ’da grip başta olmak üzere viral enfeksiyon hastalıklarda artmaya devam ediyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Kaan Poyraz, acil servislerde yoğunluk oranının 4 katına çıktığı belirtti. Kış aylarının başlamasıyla birlikte hastane acillerindeki yoğunluğun oldukça arttığını belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Kaan Poyraz, “Bu artıştaki en büyük etkenin viral enfeksiyonlar olduğu biliniyor. Aslında bu enfeksiyonların evde dinlenerek ve belirtilere yönelik ilaçlarla atlatılabilir.
Hastalarımız bu viral enfeksiyonların evde dinlenerek geçirilebileceğini biliyor ancak acillere gidip serum almanın iyi geleceğini düşünüyor. Böyle olunca da hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Bizim hastanemiz ve genel olarak hastanelerdeki yoğunluk oldukça artmış durumda. Yaklaşık olarak 3-4 kat bir artış söz konusu. Bu yoğunluğun oluşmasındaki başlıca sebep hem erişkin hem de çocuk acillerine viral üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle çok ciddi sayıda başvuru yapılıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.