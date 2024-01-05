Hastanelerde alarm! Bazı şehirlerde yoğunluk 4 katına çıktı, bazı şehirlerde yoğun bakımda yer kalmadı, uyarı geldi: Evde dinlenin

"SERUMUN İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Hastalarımız bu viral enfeksiyonların evde dinlenerek geçirilebileceğini biliyor ancak acillere gidip serum almanın iyi geleceğini düşünüyor. Böyle olunca da hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Bizim hastanemiz ve genel olarak hastanelerdeki yoğunluk oldukça artmış durumda. Yaklaşık olarak 3-4 kat bir artış söz konusu. Bu yoğunluğun oluşmasındaki başlıca sebep hem erişkin hem de çocuk acillerine viral üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle çok ciddi sayıda başvuru yapılıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.