Hayatınızı kolaylaştıracak! Profesyonel mutfaklarda kullanılan 10 püf nokta

Yemek yaparken yaşanılan bazı sorunlardan rahatsızsanız ve bu sorunların çözümünü arıyorsanız püf noktalara göz atabilirsiniz. Yemeğinize ekleyeceğiniz ufacık bir malzemenin bile ne kadar etkili olduğuna şaşıracaksınız. Profesyonel şeflerin sık sık kullandığı mutfak hilelerini merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

PROFESYONEL ŞEFLERİN MUTFAK SIRLARI

YEMEK SOSLARININ DAHA PARLAK GÖZÜKMESİ MÜMKÜN Restoranlarda gördüğünüz sosların sırrı aslında şeflerin onları servis etmeden, son aşamada ekledikleri tereyağında yatıyor. Gastronomi dünyasının "beurre monté" olarak adlandırdığı bu yöntemi uygulamak isterseniz tek yapmanız gereken sos hazır olmaya yakın içine birkaç parça soğuk tereyağı eklemek ve karıştırmak.

TAVANIN DİBİNDE KALAN KALINTILARI ATMAYIN Pişirdiğiniz yemeğin tavanın dibine yapışan kısımlarını yıkayarak ziyan ediyorsanız aslında çok büyük bir fırsatı da kaçırıyorsunuz. Bunun yerine "deglaze" denilen yöntemle onları et suyu gibi çeşitli sıvılarla çözerek leziz bir sosa dönüştürebilirsiniz.

PİŞİRECEĞİNİZ ETİ TAMAMEN KURULAYIN İster kırmızı ister beyaz et olsun, onun pişmeden tamamen kuru olması çok mühim. Zira ancak bu şekilde dışı kusursuz pişecek ve tavaya yapışmayacaktır. Bu yüzden eti pişirmeden önce onu kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.

BAHARATLARI ISITARAK LEZZETLERİNİ ARTIRIN Baharatları önce kuru bir tavada kısık ateşte hızlıca çevirerek ısıtın ve yemeklerinize öyle katın. Ardından yemeklerinizin tadının nasıl farklılaştığına ve nasıl daha lezzetli olduğuna inanamayacaksınız.