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  4. Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Tuvana Türkay estetiksiz haliyle şoke etti

Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Tuvana Türkay estetiksiz haliyle şoke etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 14:39
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Şimdilerde Uğur Güneş ve Mehmet Ali Nuroğlu ile başrolünü paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde 'Victoria' karakterine hayat veren Tuvana Türkay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Türkay, bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu. Ünlü ismin o halini görenler inanamadı.

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuvana Türkay şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde boy gösteriyor.

türkay 2

Dizideki performansı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu.

türkay

Herkesin doğal güzel sandığı Tuvana Türkay'ın bu halini görenler inanamadı. Türkay'ın eski halini görenler "Sadece ismi aynı", "Burun farkıyla çok güzelleşmiş" gibi yorumlar yaptılar.

eski hali 2

Türkay, geçtiğimiz yıllarda "Size göre yapılmayan yerim yok ki! Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim." açıklamasını yapmıştı.

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