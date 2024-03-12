Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yıldızı Tuvana Türkay estetiksiz haliyle şoke etti

Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çember gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuvana Türkay şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde boy gösteriyor.

Dizideki performansı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa estetiksiz haliyle gündem oldu.

Herkesin doğal güzel sandığı Tuvana Türkay'ın bu halini görenler inanamadı. Türkay'ın eski halini görenler "Sadece ismi aynı", "Burun farkıyla çok güzelleşmiş" gibi yorumlar yaptılar.

Türkay, geçtiğimiz yıllarda "Size göre yapılmayan yerim yok ki! Burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim." açıklamasını yapmıştı.