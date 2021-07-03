Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılıyor iddiası! Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan yeni bir projeye mi başlıyor?

2006 senesinden bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan diziye veda ediyor iddiası dizinin takipçilerini üzdü. Özgür Ozan, iddiaya göre yeni sezonda başka bir projede yer alacak. Dizinin çekirdek kadrosundan olan oyuncu Özgür Çoban'ın on beş yıl sonra diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı, hangi projede yer alacak?

'Hüsnü Çoban' Arka Sokaklar'dan ayrılıyor iddiası!

Sezonlardır yayınlanmaya devam eden ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan üzücü bir ayrılık iddiası geldi.

2006 senesinden bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana Özgür Ozan, 'Hüsnü Çoban' karakteriyle yer almaktaydı.

'Hüsnü Çoban' karakteri veda ediyor iddiası! Pek çok ismin gelip geçtiği dizide rol alan ve 15 senedir seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni bir dizide rol alacağı iddia ediliyor.

Netflix projesinde mi rol alacak? Ortaya atılan iddialara göre Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacağı konuşuluyor.