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Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılıyor iddiası! Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan yeni bir projeye mi başlıyor?

03.07.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında sezonlardır devam eden ve 2006 yılından bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan diziye veda ediyor iddiası ortalığı salladı. Söylentilere göre Özgür Ozan, yeni sezonda başka bir projede yer alacak. Dizinin en eski oyuncularından Özgür Çoban'ın on beş yıl sonra başka projede boy gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Peki Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar...

2006 senesinden bu yana yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan diziye veda ediyor iddiası dizinin takipçilerini üzdü. Özgür Ozan, iddiaya göre yeni sezonda başka bir projede yer alacak. Dizinin çekirdek kadrosundan olan oyuncu Özgür Çoban'ın on beş yıl sonra diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Hüsnü Çoban Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı, hangi projede yer alacak?

'Hüsnü Çoban' Arka Sokaklar'dan ayrılıyor iddiası!

Sezonlardır yayınlanmaya devam eden ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan üzücü bir ayrılık iddiası geldi.
2006 senesinden bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümden bu yana Özgür Ozan, 'Hüsnü Çoban' karakteriyle yer almaktaydı.

'Hüsnü Çoban' karakteri veda ediyor iddiası!

'Hüsnü Çoban' karakteri veda ediyor iddiası!
Pek çok ismin gelip geçtiği dizide rol alan ve 15 senedir seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni bir dizide rol alacağı iddia ediliyor.

Netflix projesinde mi rol alacak?

Netflix projesinde mi rol alacak?
Ortaya atılan iddialara göre Özgür Ozan'ın yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacağı konuşuluyor.

Sevenleri tarafından merak konusu oldu

Sevenleri tarafından merak konusu oldu
Bu iddialar sonrasında ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Habere üzülen uzun soluklu dizinin takipçileri, diziyle adı bütünleşmiş olan 'Hüsnü Çoban' karakterinin ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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