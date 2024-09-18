'İlk oraya getirdi, çok akıllıca hareket etti' Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti! 'İlk günlerdeki çalışmaların başında kim var?'

En son 18.57'ye kadar şahit ifadesi var ellerinde. Orada bir çocuğun 'Ben bunu gördüm' demesi, bunu diyebilir çocuk ama sen bunu baz olarak alırsan geriye dönük şu ana kadar neden bakılmamıştı, neden yapılmamıştı, bu niye olmamıştının cevabını alırsın. Bunun cevabı burada. Çünkü 18.57'den sonrasını tahmin ediyorsun. Geriyi tahmin edemiyorsun. 16'ya kadar bu çocuğun öldürülmüş olduğunu düşünmüyorsun.