'İlk oraya getirdi, çok akıllıca hareket etti' Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti! 'İlk günlerdeki çalışmaların başında kim var?'

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 19. günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni tutuklamalar gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye olayın detaylarını merak ederken Narin'in kimlerin, neden ve nasıl öldürdüğü araştırılıyor. Köyle alakalı ekiplerin yanlış yönlendirilmesi, sahte ihbarlar gibi ayrıntılar konuşmaya başlanırken Emekli Polis ve Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sözcü TV'de konuşan Kurtbaba şu ifadeleri kullandı:
"Devlet üzerine düşeni yaptı, herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Ama bakın şimdi yönlendirmelere bakın; en büyük hata bence şuydu; hata da demeyelim, oradaki arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum, eksiklik olabilir.
En son 18.57'ye kadar şahit ifadesi var ellerinde. Orada bir çocuğun 'Ben bunu gördüm' demesi, bunu diyebilir çocuk ama sen bunu baz olarak alırsan geriye dönük şu ana kadar neden bakılmamıştı, neden yapılmamıştı, bu niye olmamıştının cevabını alırsın. Bunun cevabı burada. Çünkü 18.57'den sonrasını tahmin ediyorsun. Geriyi tahmin edemiyorsun. 16'ya kadar bu çocuğun öldürülmüş olduğunu düşünmüyorsun.
Sen bunu baz alırsan... 17.40'ı alın... 17.40'tan sonrasını konuşuyorsunuz. 16'da bu çocuk ölmüştü zaten. Çünkü çok hızlı hareket edilmiş. Tüm hareket kabiliyetlerine baktığınızda bunu görüyorsunuz.
Geriye olanları o yüzden düşünmediler. O yüzden Nevzat'ı bulamadılar.
O yüzden olay yerinde, arama kurtarma çalışmalarında hep 17.40'tan sonrası muhtarla beraber planlandı.