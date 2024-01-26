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  4. İnci Taneleri'nin galasına Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla damga vurdu! Yılmaz Erdoğan ile karşılıklı oynadı

İnci Taneleri'nin galasına Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla damga vurdu! Yılmaz Erdoğan ile karşılıklı oynadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Büyük bir heyecanla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin Dilber'li sahneleri ise yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin oyuncuları ise galada bir araya geldi ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla geceye damga vurdu.

Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin birinci bölümü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

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GALAYA DAMGA VURAN ANLAR

BKM Yapım imzalı olan, Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin galası da dün akşam gerçekleştirildi.
Dizinin başrolleri ilk bölümü birlikte izledi ve ardından birlikte eğlendi. Geceye Hazar Ergüçlü Dilber dansıyla damga vurdu.
Ergüçlü'nün Yılmaz Erdoğan ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü ismin galadaki görüntülerine; 'Etiyle kemiğiyle Dilber olmuş', 'Galada bile Dilber'i bırakmıyor', 'Oynanmış yine' gibi yorumlar yapıldı.
Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryosu ile yıllar sonra ekranlara dönüş yaptığı İnci Taneleri dizisinin ‘Dilber’li tanıtım filmi, sosyal medyada 30 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza atmıştı.
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Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele
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