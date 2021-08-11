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Instagram fotoğrafları dikkat çekmişti! İşte Masterchef Walison Fonseca'nın eşi ve kızı

11.08.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Brezilyalı model Walison Fonseca olmuştu. Fonseca ilgi çekici tavırları ile geçtiğimiz yıl MasterChef seyircileri tarafından oldukça konuşulmuştu. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar ve kızı Amaya Fonseca Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. İşte Masterchef Walison Fonseca'nın eşi ve kızı...

Geçtiğimiz yıl MasterChef yarışmasına katılan Brezilyalı model Walison Fonseca oldukça dikkat çekmişti. Görüntüsü ve sempatik tavırları ile sosyal medyada da gündem olan Fonseca'nın eşi ve kızı da sosyal medyada oldukça aktif. İşte Masterchef Walison Fonseca'nın eşi ve kızı...

İŞTE MASTERCHEF WALİSON FONSECA'NIN AİLESİ...

33 yaşındaki Brezilyalı model Walison Fonseca geçtiğimiz yıl, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programına katıldı ve ilgi çekici tavırları ile adını duyurmayı başardı.
Walison Fonseca Melisa Pınar ile evli. Pınar ile Fonseca ikilisinin Amaya Fonseca adında kız çocuğu var.
Walison Fonseca'nın eşi ve kızı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

MELİSA PINAR KİMDİR?

MELİSA PINAR KİMDİR?
NLP uzmanı, yaşam koçu Melisa Pınar Instagram'da "melisaapinar" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
Melisa Pınar sosyal medyada, eşi Walison ile sık sık paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz ay eşi ile yaptığı paylaşımda Pınar, "4 yıl nasıl çabuk geçmiş? Seni ilk günkü gibi seviyorum" notunu düşmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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