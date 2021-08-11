Instagram fotoğrafları dikkat çekmişti! İşte Masterchef Walison Fonseca'nın eşi ve kızı

Geçtiğimiz yıl MasterChef yarışmasına katılan Brezilyalı model Walison Fonseca oldukça dikkat çekmişti. Görüntüsü ve sempatik tavırları ile sosyal medyada da gündem olan Fonseca'nın eşi ve kızı da sosyal medyada oldukça aktif. İşte Masterchef Walison Fonseca'nın eşi ve kızı...

İŞTE MASTERCHEF WALİSON FONSECA'NIN AİLESİ...

33 yaşındaki Brezilyalı model Walison Fonseca geçtiğimiz yıl, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programına katıldı ve ilgi çekici tavırları ile adını duyurmayı başardı.

Walison Fonseca Melisa Pınar ile evli. Pınar ile Fonseca ikilisinin Amaya Fonseca adında kız çocuğu var.

Walison Fonseca'nın eşi ve kızı Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

MELİSA PINAR KİMDİR? NLP uzmanı, yaşam koçu Melisa Pınar Instagram'da "melisaapinar" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.