İnternetten kıyafet alışverişi yaptı! Kargo paketinden konserve kutusu ve bir tüp insan kanı çıktı... "Salatalık olmasını tercih ederdim"

Exact Sciences'tan bir laboratuvar müdürüyle yapılan görüşmenin şişenin kökenini ortaya çıkardığını iddia eden Marie, "Tüpler kanser taraması için kullanılıyor… herhangi bir enfeksiyon testi için değil. Ve bu onların laboratuvarına yönelik bir numune tüpüydü" diye konuştu.