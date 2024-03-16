Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İnternetten kıyafet alışverişi yaptı! Kargo paketinden konserve kutusu ve bir tüp insan kanı çıktı... "Salatalık olmasını tercih ederdim"

    İnternetten kıyafet alışverişi yaptı! Kargo paketinden konserve kutusu ve bir tüp insan kanı çıktı... "Salatalık olmasını tercih ederdim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 10:25
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta ' anna_200.1 ' adını kullanan Anna Marie internetten kıyafet sipariş ettiğini ve kargo paketinden çıkanlar karşısında şaşkına döndüğünü söyledi. TikTok'tan kıyafet siparişinin paketinde bir konserve kutusu ve insan kanı bulunan tüpün çıktığını söyleyen Marie'nın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

    TikTok'ta çevrimiçi olarak kıyafet alışverişi yaptığını söyleyen Anna Marie isimli bir kadın kargo paketini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadığını söyledi. Kargosunun içinden Meksika fasulyesi konservesi ve bir tüp insanı kanı çıktığını söyleyen Marie'nin paylaşımı olay oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz

    Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz

     Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Masanın üzerinde dans etti! Çevresindekilere aldırış etmedi

     Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

    Kişisel gelişim tavsiyesi verdi! Pozu her şeyin önüne geçti

     Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

    Her cümlesi altınla yarıştı! Canlı yayında 100 bin TL topladığı iddia edildi

     Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Sarı Tutku'nun son halini görenler tanıyamadı

    Vitrin

    Şişenin bir test şirketinden geldiğini söyleyen Marie bu durumun kargo şirketinin hatası olduğunu dile getirdi.

    Kargonun içinden insan kanının çıkması üzerine durumu polise bildirdiğini ifade eden Marie, "Potansiyel olarak, birisinin kargo paketimi kurcaladığını söyleyebilirim. Çünkü kan şişesi ve konserve Amerika'dan gelmiş" dedi.

    Exact Sciences'tan bir laboratuvar müdürüyle yapılan görüşmenin şişenin kökenini ortaya çıkardığını iddia eden Marie, "Tüpler kanser taraması için kullanılıyor… herhangi bir enfeksiyon testi için değil. Ve bu onların laboratuvarına yönelik bir numune tüpüydü" diye konuştu.

    Kargo şirketiyle konuştuğunu ifade eden Marie, "Birkaç farklı kişiyle konuştum ve onlar temelde, 'Bu bazen paketlerin taşıma sırasında kırılıp açılması ve ardından bazen çalışanların sadece tahminde bulunarak eşyaları başka bir pakete koymasıyla olur. Ve çoğu zaman yanlış tahminlerde bulunuyorlar' ifadelerini kullandı" dedi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Salatalık çıkmasını tercih ederim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer durumlar benim de başıma geldi" yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

    Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"

    Kocasının ihanetini öğrendi! "Bu kadarı da yapılmaz"

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Hastalara dair o detayı paylaştı

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Sokakta dans etti! İnanılmaz performans...

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.