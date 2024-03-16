İnternetten kıyafet alışverişi yaptı! Kargo paketinden konserve kutusu ve bir tüp insan kanı çıktı... "Salatalık olmasını tercih ederdim"

TikTok'ta çevrimiçi olarak kıyafet alışverişi yaptığını söyleyen Anna Marie isimli bir kadın kargo paketini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadığını söyledi. Kargosunun içinden Meksika fasulyesi konservesi ve bir tüp insanı kanı çıktığını söyleyen Marie'nin paylaşımı olay oldu.
Şişenin bir test şirketinden geldiğini söyleyen Marie bu durumun kargo şirketinin hatası olduğunu dile getirdi.
Kargonun içinden insan kanının çıkması üzerine durumu polise bildirdiğini ifade eden Marie, "Potansiyel olarak, birisinin kargo paketimi kurcaladığını söyleyebilirim. Çünkü kan şişesi ve konserve Amerika'dan gelmiş" dedi.
Exact Sciences'tan bir laboratuvar müdürüyle yapılan görüşmenin şişenin kökenini ortaya çıkardığını iddia eden Marie, "Tüpler kanser taraması için kullanılıyor… herhangi bir enfeksiyon testi için değil. Ve bu onların laboratuvarına yönelik bir numune tüpüydü" diye konuştu.
Kargo şirketiyle konuştuğunu ifade eden Marie, "Birkaç farklı kişiyle konuştum ve onlar temelde, 'Bu bazen paketlerin taşıma sırasında kırılıp açılması ve ardından bazen çalışanların sadece tahminde bulunarak eşyaları başka bir pakete koymasıyla olur. Ve çoğu zaman yanlış tahminlerde bulunuyorlar' ifadelerini kullandı" dedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Salatalık çıkmasını tercih ederim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer durumlar benim de başıma geldi" yorumunu ekledi.