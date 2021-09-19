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Cinayetten şüpheleniliyordu ama... 12 yaşındaki Aslı'nın ölümüyle ilgili dikkat çeken detay

19.09.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 8 katlı apartmanın 7'inci katından zemine düşen 12 yaşındaki Aslı Demir'in balkondan düştüğü esnada evde kimse olmadığı ortaya çıktı. Konu ile ilgili soruşturma sürerken, varılan sonuç cinayet şüphesinin ortadan kalkmasını sağladı. 12 yaşındaki kız çocuğunun düştüğü ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan Aslı Demir, balkondan düştü. Çevre binalarda oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen Aslı, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Aslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aslı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TANIKLARIN İFADESİ ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlatan polis, olay sırasında evde kimsenin olmadığını belirledi. Cinayet şüphesi ortadan kalkan Demir'in intihar etmiş veya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aslı Demir'in cansız bedeni, ailesi tarafından Adli tıptan alınarak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇIĞLIK SESLERİNİN ARDINDAN YERDE YATARKEN BULUNMUŞTU

ÇIĞLIK SESLERİNİN ARDINDAN YERDE YATARKEN BULUNMUŞTU
Çevre binada oturanlar, çığlık sesleri duyduğunu, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan Demir'i hareketsiz halde gördüklerini söylemişlerdi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Diyarbakır
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