İstanbul’da gündem yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! Kime ‘Oy yok’ mesajı verildi?

İstanbul’da seçimlere kısa bir süre esrarengiz afişler ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesine Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok!" ifadeleri yer aldı.

'SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK'

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

Tolgahan Erdoğan’ın bu yorumunun yanı sıra afişleri astığı öne sürülen ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sosyal medya hesabından ise bir açıklama gelmedi.

