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  4. İstanbul’da gündem yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! Kime ‘Oy yok’ mesajı verildi?

İstanbul’da gündem yaratacak Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! Kime ‘Oy yok’ mesajı verildi?

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
27.03.2024 07:44
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İstanbul’da yerel seçimlere 4 gün kala şehrin bazı noktalarına asılan Kemal Kılıçdaroğlu afişleri dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren bir grup tarafından asıldığı öne sürülen afişlerde “Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok!” mesajı verildi. İşte çok konuşulacak o afişler…

İstanbul’da seçimlere kısa bir süre esrarengiz afişler ortaya çıktı. İstanbul'un birçok ilçesine Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından asıldığı iddia edilen afişlerde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy yok!" ifadeleri yer aldı.

'SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK'

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

Tolgahan Erdoğan’ın bu yorumunun yanı sıra afişleri astığı öne sürülen ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sosyal medya hesabından ise bir açıklama gelmedi.

Yerel Seçim 2024

KILIÇDAROĞLU AFİŞLERİ: "OY MOY YOK!"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu afiş
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