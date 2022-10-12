İtalya'nın gündemi: Terim! Tek tek çıkıp konuştular... "Nasıl biri olduğunu anladım"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan, Sarı-Kırmızılılar'da yaşadığı üst üste 4 sezon lig şampiyonluğu üzerine UEFA Kupası'nı kazanan Fatih Terim, 2000 yazında flaş bir kararla Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın başına geçmişti. Tecrübeli çalıştırıcının Fiorentina'sı İtalya Kupası'nda finale kadar yükselmiş fakat final maçı öncesi Fiorentina Başkanı Vittorio Cecchi Gori ile anlaşmazlıkları sebebiyle Mor Menekşeler'den ayrılma kararı almıştı. Goldenfoot'a layık görülen Fatih Terim ile ilgili Fiorentina'dan öğrencileri çok özel ve daha önce açıklanmayan detayları dile getirdi. Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois; Fatih Terim hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İŞTE FİORENTİNA'NIN ESKİ YILDIZLARININ O SÖZLERİ:

MARCIO AMOROSO "İYİ ANILARLA DOLU BİR YILDI"

"Fiorentina ile ilk antrenmanına çıkar çıkmaz ne kadar karizmatik biri olduğu hemen anlaşıldı. Nasıl hareket ettiğini, nasıl konuştuğunu ve nasıl biri olduğunu hemen fark ettik. Fatih Terim ile Fiorentina'da geçirdiğimiz 2000/01 sezonu iyi anılarla doluydu.



"KESİNLİKLE DEVRİMCİ BİRİYDİ"

"Terim ile ilgili hafızama kazınan şey, daha önce çalıştığım hiçbir teknik direktöre benzememesiydi. Oyunun klasik yorumunun ötesine geçmemizi istedi. Onunla birlikte tam sahada baskılı futbol oynardık. Kesinlikle devrimci biriydi. Tam sahada pres ve tam sahada birebir savunma!"

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR VİZYONU VARDI" "İlk maçlarda 11'de değildim. Parma'ya karşı oynadığımız maçta süre aldım ve gol attım. O andan itibaren daha çok şans bulmaya başladım. Fatih Terim beni hep gol atmaya teşvik ederdi. 7-8 gol attığımı hatırlıyorum. Beni her zaman motive ederdi. Çok memnundum. Çünkü, ben 7-8 gol atabilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünmezdim. Sık sık beni hücum etmem konusunda ikna ederdi. Her zaman büyük bir vizyonu vardı."



"İNANILMAZ"

"Terim ile Fiorentina'da 1 yıl çalıştım sadece. Fiorentina'nın bir kutlamasında yeniden karşılaştık. Kolumdan tuttu ve beni bir köşeye çekti. Yarım saat sohbet ettik. Tüm maçları, en ince detaylarına, benim neler yaptığıma kadar hatırlıyordu. İnanılmaz! Bu o sezonki Fiorentina'ya nasıl bağlandığını çok iyi anlatıyor."

GİUSEPPE TAGLİALATELA "Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."

"ÇOK BÜYÜK ADAMDI" "Tüm Fiorentina oyuncularıyla kurduğu ilişki çok sağlıklıydı. Doğrudan, ciddi biriydi ve çok saygı uyandırırdı. Ona Galatasaray'da 'İmparator' derlerdi. Bunu neden dediklerini anladık. Bir devlet başkanından bir depo işçisine kadar herkesle ilişki kurdu. Terim çok büyük bir adamdı!"



"GÖĞSÜMÜ YUMRUKLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

"Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi. Soyunma odasında konuşmaya başlar başlamaz size özgüven verirdi. Soyunma odasında konuşurken göğsümü yumrukladığını hatırlıyorum. Sadece en iyiler böyledir işte. Maradona, Careca, Batistuta ve Rui Costa gibi efsanelerle birlikte oynadım. Bence Terim de onlar kadar büyük efsaneydi."