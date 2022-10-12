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İtalya'nın gündemi: Terim! Tek tek çıkıp konuştular... "Nasıl biri olduğunu anladım"

12.10.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da kazandığı şampiyonluklara UEFA Kupasını'da eklemesinin ardından 2000 yılında Avrupa'nın yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'nın başına geçmişti. Kurt hoca burada da kupa finaline kadar yükselirken, kulüp başkanı ile olan fikir ayrılıkları sonrası kulüpten ayrılmıştı. Fiorentina'nın o dönemki oyuncuları Terim için çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan, Sarı-Kırmızılılar'da yaşadığı üst üste 4 sezon lig şampiyonluğu üzerine UEFA Kupası'nı kazanan Fatih Terim, 2000 yazında flaş bir kararla Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın başına geçmişti.

Tecrübeli çalıştırıcının Fiorentina'sı İtalya Kupası'nda finale kadar yükselmiş fakat final maçı öncesi Fiorentina Başkanı Vittorio Cecchi Gori ile anlaşmazlıkları sebebiyle Mor Menekşeler'den ayrılma kararı almıştı. Goldenfoot'a layık görülen Fatih Terim ile ilgili Fiorentina'dan öğrencileri çok özel ve daha önce açıklanmayan detayları dile getirdi. Nuno Gomes, Giuseppe Taglialatela, Christian Amoroso, Mauro Bressan, Fabio Rossitto ve Sandro Cois; Fatih Terim hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE FİORENTİNA'NIN ESKİ YILDIZLARININ O SÖZLERİ:

MARCIO AMOROSO

MARCIO AMOROSO
"İYİ ANILARLA DOLU BİR YILDI"
"Fiorentina ile ilk antrenmanına çıkar çıkmaz ne kadar karizmatik biri olduğu hemen anlaşıldı. Nasıl hareket ettiğini, nasıl konuştuğunu ve nasıl biri olduğunu hemen fark ettik. Fatih Terim ile Fiorentina'da geçirdiğimiz 2000/01 sezonu iyi anılarla doluydu.

"KESİNLİKLE DEVRİMCİ BİRİYDİ"
"Terim ile ilgili hafızama kazınan şey, daha önce çalıştığım hiçbir teknik direktöre benzememesiydi. Oyunun klasik yorumunun ötesine geçmemizi istedi. Onunla birlikte tam sahada baskılı futbol oynardık. Kesinlikle devrimci biriydi. Tam sahada pres ve tam sahada birebir savunma!"

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR VİZYONU VARDI"

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR VİZYONU VARDI"
"İlk maçlarda 11'de değildim. Parma'ya karşı oynadığımız maçta süre aldım ve gol attım. O andan itibaren daha çok şans bulmaya başladım. Fatih Terim beni hep gol atmaya teşvik ederdi. 7-8 gol attığımı hatırlıyorum. Beni her zaman motive ederdi. Çok memnundum. Çünkü, ben 7-8 gol atabilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünmezdim. Sık sık beni hücum etmem konusunda ikna ederdi. Her zaman büyük bir vizyonu vardı."

"İNANILMAZ"
"Terim ile Fiorentina'da 1 yıl çalıştım sadece. Fiorentina'nın bir kutlamasında yeniden karşılaştık. Kolumdan tuttu ve beni bir köşeye çekti. Yarım saat sohbet ettik. Tüm maçları, en ince detaylarına, benim neler yaptığıma kadar hatırlıyordu. İnanılmaz! Bu o sezonki Fiorentina'ya nasıl bağlandığını çok iyi anlatıyor."

GİUSEPPE TAGLİALATELA

GİUSEPPE TAGLİALATELA
"Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."

"ÇOK BÜYÜK ADAMDI"

"ÇOK BÜYÜK ADAMDI"
"Tüm Fiorentina oyuncularıyla kurduğu ilişki çok sağlıklıydı. Doğrudan, ciddi biriydi ve çok saygı uyandırırdı. Ona Galatasaray'da 'İmparator' derlerdi. Bunu neden dediklerini anladık. Bir devlet başkanından bir depo işçisine kadar herkesle ilişki kurdu. Terim çok büyük bir adamdı!"

"GÖĞSÜMÜ YUMRUKLADIĞIMI HATIRLIYORUM"
"Karizma, Fatih Terim'in en büyük kozlarından biriydi. Çünkü, her türlü rakiple yüzleşebilmeniz için size destek verirdi. Bir futbolcu olarak sizi öyle etkilerdi ki DNA'nız değişirdi. Soyunma odasında konuşmaya başlar başlamaz size özgüven verirdi. Soyunma odasında konuşurken göğsümü yumrukladığını hatırlıyorum. Sadece en iyiler böyledir işte. Maradona, Careca, Batistuta ve Rui Costa gibi efsanelerle birlikte oynadım. Bence Terim de onlar kadar büyük efsaneydi."

"HER TÜRLÜ TAKTİKSEL DURUMU BİLİRDİ"

"HER TÜRLÜ TAKTİKSEL DURUMU BİLİRDİ"
"Şu an dünyanın en iyileri olarak Guardiola ve Klopp'u gösterelim. Terim'in döneminde bu isimler Lippi ve Trapattoni'ydi. Terim de onlar kadar iyi bir teknik direktördü. Her türlü taktiksel durumu bilirdi ve takımına uygulatabilirdi. Takımın iyi oynamasını isterdi ve bunu severdi. Fiorentina'da Terim sayesinde eğlenirdik."

"KEŞKE TERİM'LE BİRKAÇ YILIM DAHA OLSAYDI"
"Teknik taktik açıdan Fatih Terim, modern teknik direktörler için öncü biriydi. Fikirlerini özümseyen oyuncuları varken harika bir futbol oynatırdı. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim; Rui Costa, Fiorentina'daki en iyi futbolunu Fatih Terim ile birlikteyken oynadı. Rui Costa'nın etrafında kurduğu takımla fark yarattı. Teknik direktör olma fikrine hiç sahip olmadım. Ancak, Fatih Terim'in bir takıma hakim olma şekline her zaman hayran kaldım. Bir grubu nasıl idare ettiğini görmek heyecan vericiydi. Keşke Terim ile birkaç yılım daha olsaydı. Çünkü, teknik taktikten öte insani açıdan birçok şey öğrenebilirdim."
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Fatih Terim İtalya Fiorentina son dakika galatasaray şampiyonluklar ak ekipleri
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