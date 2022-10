İtalya'nın gündemi: Terim! Tek tek çıkıp konuştular... "Nasıl biri olduğunu anladım"

"İlk maçlarda 11'de değildim. Parma'ya karşı oynadığımız maçta süre aldım ve gol attım. O andan itibaren daha çok şans bulmaya başladım. Fatih Terim beni hep gol atmaya teşvik ederdi. 7-8 gol attığımı hatırlıyorum. Beni her zaman motive ederdi. Çok memnundum. Çünkü, ben 7-8 gol atabilecek kalitede bir oyuncu olduğumu düşünmezdim. Sık sık beni hücum etmem konusunda ikna ederdi. Her zaman büyük bir vizyonu vardı." "İNANILMAZ" "Terim ile Fiorentina'da 1 yıl çalıştım sadece. Fiorentina'nın bir kutlamasında yeniden karşılaştık. Kolumdan tuttu ve beni bir köşeye çekti. Yarım saat sohbet ettik. Tüm maçları, en ince detaylarına, benim neler yaptığıma kadar hatırlıyordu. İnanılmaz! Bu o sezonki Fiorentina'ya nasıl bağlandığını çok iyi anlatıyor."

"Teknik direktör Terim'i herkes tanıyor. Çünkü çok şey kazandı ve benim durumumda olduğu gibi onun oyuncusu olacak kadar şanslı olan herkes teknik direktörlük ve takım oyunu belirleme tarzına hayran kaldı. Bence dünyadaki herhangi bir teknik direktörü kıskanacak bir durumu yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Bizim için bir teknik direktörden fazlasıydı. İnsani nitelikleri, karizması ve her şeyden önce hem olumlu her olumsuz her durumda gerçekten belirleyici biriydi. Terim'e karşı sevgi duydum ve hala duyuyorum. Çünkü, o hepimize, başlangıçta benim gibi ilk 11'inde olmayanlara bile önemli olduğunu hissettirdi ve bir projenin parçaları olduğumuzu gösterdi. O teknik direktörken yanında çalışmak isterdim. Çünkü Terim'le birlikte hem teknik hem de insani düzeyde birçok şey öğrenebilirsiniz."

"HER TÜRLÜ TAKTİKSEL DURUMU BİLİRDİ"

"Şu an dünyanın en iyileri olarak Guardiola ve Klopp'u gösterelim. Terim'in döneminde bu isimler Lippi ve Trapattoni'ydi. Terim de onlar kadar iyi bir teknik direktördü. Her türlü taktiksel durumu bilirdi ve takımına uygulatabilirdi. Takımın iyi oynamasını isterdi ve bunu severdi. Fiorentina'da Terim sayesinde eğlenirdik."



"KEŞKE TERİM'LE BİRKAÇ YILIM DAHA OLSAYDI"

"Teknik taktik açıdan Fatih Terim, modern teknik direktörler için öncü biriydi. Fikirlerini özümseyen oyuncuları varken harika bir futbol oynatırdı. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim; Rui Costa, Fiorentina'daki en iyi futbolunu Fatih Terim ile birlikteyken oynadı. Rui Costa'nın etrafında kurduğu takımla fark yarattı. Teknik direktör olma fikrine hiç sahip olmadım. Ancak, Fatih Terim'in bir takıma hakim olma şekline her zaman hayran kaldım. Bir grubu nasıl idare ettiğini görmek heyecan vericiydi. Keşke Terim ile birkaç yılım daha olsaydı. Çünkü, teknik taktikten öte insani açıdan birçok şey öğrenebilirdim."