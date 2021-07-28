Kalıpların dışında! Güzellik standartlarını alt üst eden Victoria’s Secret’ın yeni melekleri herkesi büyüledi

Her yıl yılbaşında düzenlediği sahne şovlarıyla tüm dünyada merak uyandıran Victoria Secret defilesi milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Güzellikleriyle izleyenlerin başını döndüren Victoria’s Secret değişen ve gelişen dünya düzeninden payını aldı. Standart güzellik algısının dışına çıkmadığı için sık sık eleştirilen ünlü marka, kendine tamamen yeni bir yön çizdi. VS Collective oluşumuyla dünyanın önde gelen kadın hakları savunucularından biri olmayı planlayan marka, kadınları her yönden kucaklamak için yepyeni bir ekip oluşturdu. Biz de farklılıklarla dolu bu ekibi sizler için araştırdık. İşte Victoria’s Secret’ın en yeni ve en farklı melekleri...

ONLAR FARKLILIKLARIYLA GÜZEL

ADUT AKECH 1999 yılında doğan Akech, modellik kariyerine 2017 tarihinde başladı. Mülteci bir ailenin çocuğu olan Akech, 2018 ve 2019 yılları arasında ‘Yılın modeli’ seçildi. Çocukluğunda ten rengi nedeniyle dışlandığını ve yaşıtları tarafında sözlü şiddete maruz kaldığını ifade eden Akech, mülteci haklarının savunucusu olarak karşımıza çıkıyor.

AMANDA DE CADENET Gazeteci, fotoğrafçı ve eşitlik savunucusu Amanda de Cadenet, aynı zamanda GirlGaze’in de kurucusu. VS kurucularının dikkate değer hikayelerini ve bakış açılarını paylaşabileceği bir podcast sunacak olan başarılı gazeteci, gerçek değişimin içten dışa yaşandığına inanıyor, bu nedenle böyle bir kolektifin içerisinde yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirtiyor.

EILEEN GU Henüz 17 yaşında olan Eileen Gu, hem model hem de başarılı bir sporcu. Dünya şampiyonluğu olan güzelimiz, kadın sporcuların hakları için savaşıyor. Dolayısıyla böylesine çeşitliliğe sahip olan bir oluşumun içerisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

MEGAN RAPINOE LGBTQIA+ aktivisti olan Megan Rapinoe, oldukça başarılı bir futbolcu. 2012 Londra Olimpiyatlarında ve 2015/2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupasında birden fazla altın madalya kazanan başarılı sporcu, 2019 yılında En İyi FIFA Kadın Oyuncusu seçildi. Kendini çoğu zaman moda ve güzellik endüstrisinin dışında hisseden Rapinoe, tüm kadınları temsil edecek bir oluşumun içinde yer aldığı için çok heyecanlı hissediyor.