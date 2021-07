Kalıpların dışında! Güzellik standartlarını alt üst eden Victoria’s Secret’ın yeni melekleri herkesi büyüledi

Her yıl yılbaşında düzenlediği sahne şovlarıyla tüm dünyada merak uyandıran Victoria Secret defilesi milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Güzellikleriyle izleyenlerin başını döndüren Victoria’s Secret değişen ve gelişen dünya düzeninden payını aldı. Standart güzellik algısının dışına çıkmadığı için sık sık eleştirilen ünlü marka, kendine tamamen yeni bir yön çizdi. VS Collective oluşumuyla dünyanın önde gelen kadın hakları savunucularından biri olmayı planlayan marka, kadınları her yönden kucaklamak için yepyeni bir ekip oluşturdu. Biz de farklılıklarla dolu bu ekibi sizler için araştırdık. İşte Victoria’s Secret’ın en yeni ve en farklı melekleri...