Karısını otel odasında başka bir adamla aynı yatakta basan koca ihaneti böyle ifşa etti! Bir de 5 yaşındaki kızı da odadaymış... "Hemen boşa"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Wenzhou şehrinde ismi açıklanmayan bir adam karısı ve sevgilisini otel odasındaki yatakta birbirlerine sarılmış halde yakaladı. O anlar sosyal medyadan saniye saniye paylaşıldı. Üstelik otel odasında adamın 5-6 yaşlarındaki küçük kızı da annesi ve sevgilisinin yanında oyuncaklarıyla oyun oynuyordu.

SÖYLENENLERE İNANMADI

Karısının kendisini aldattığından şüphelenmeye başlamasının aile üyelerinin kendisini uyarmasıyla oluştuğunu dile getiren adam, "İlk başlarda hiçbir şey fark etmedim. Bence her şey çok normaldi. İhaneti söylediklerinde inanmadım. Ancak bir aile üyemiz bana fotoğrafları gösterince karımın her adımını takip etmeye başladım" dedi.

Otel odasından seslerin yükselmesi üzerine otel personeli duruma müdahale etti. Görüntülerde kadının yasak aşk yaşadığı adamın büyük bir soğukkanlılıkla çifti kavga ettiği sırada yanlarından uzaklaştığı görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hemen boşa" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu asla kabul edilemez" yorumunu yaptı.