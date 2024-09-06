Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Karısını otel odasında başka bir adamla aynı yatakta basan koca ihaneti böyle ifşa etti! Bir de 5 yaşındaki kızı da odadaymış... "Hemen boşa"

    Karısını otel odasında başka bir adamla aynı yatakta basan koca ihaneti böyle ifşa etti! Bir de 5 yaşındaki kızı da odadaymış... "Hemen boşa"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.09.2024 08:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Wenzhou şehrinde karısının sadakatsizliğinden şüphelenen bir adam onu takip etmeye karar verdi. Karısının arkadaşlarıyla mesajlaşmalarından otelde sevgilisiyle buluşacağını öğrenen adam otele gitti. Odaya girdiğinde ise karısını bir adamla aynı yatakta bastı. Üstelik adamın 5 yaşındaki kızları da çiftle birlikte aynı odaydı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Wenzhou şehrinde ismi açıklanmayan bir adam karısı ve sevgilisini otel odasındaki yatakta birbirlerine sarılmış halde yakaladı. O anlar sosyal medyadan saniye saniye paylaşıldı. Üstelik otel odasında adamın 5-6 yaşlarındaki küçük kızı da annesi ve sevgilisinin yanında oyuncaklarıyla oyun oynuyordu.

    1

    SÖYLENENLERE İNANMADI

    Karısının kendisini aldattığından şüphelenmeye başlamasının aile üyelerinin kendisini uyarmasıyla oluştuğunu dile getiren adam, "İlk başlarda hiçbir şey fark etmedim. Bence her şey çok normaldi. İhaneti söylediklerinde inanmadım. Ancak bir aile üyemiz bana fotoğrafları gösterince karımın her adımını takip etmeye başladım" dedi.

    2

    Otel odasından seslerin yükselmesi üzerine otel personeli duruma müdahale etti. Görüntülerde kadının yasak aşk yaşadığı adamın büyük bir soğukkanlılıkla çifti kavga ettiği sırada yanlarından uzaklaştığı görüldü.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hemen boşa" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu asla kabul edilemez" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

    Yedi içti! Sıra hesabı ödemeye gelince böyle kaçtı

     4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı

    4 aylık bebeğini üçüncü kattaki evinin camından aşağıya sarkıttı

     İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

    İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

     Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna cevabı olay oldu

    "Asgari ücret maaş alan birini sever misiniz?" sorusuna cevabı olay oldu
    Önceki İçerik Sonraki İçerik

    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

    Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

    'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

    'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

    Karısını otel odasında başka bir adamla aynı yatakta bastı

    Karısını otel odasında başka bir adamla aynı yatakta bastı

    Şov hazırlayan damat kendinden geçince...

    Şov hazırlayan damat kendinden geçince...

    Tüm yüzünü yaptırdı! Bambaşka oldu...

    Tüm yüzünü yaptırdı! Bambaşka oldu...

    Çin'de yaşayan Türk "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek paylaştı

    Çin'de yaşayan Türk "Çin'deki evimde şaşırdığım şeyler" diyerek paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.