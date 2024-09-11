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  4. 'KATİL BABANDAN UTAN!' Narin'in katili Salim Güran'ın o fotoğraflarına yorum yağdı! İfadesinde oğlu Devran'ın adını vermişti

'KATİL BABANDAN UTAN!' Narin'in katili Salim Güran'ın o fotoğraflarına yorum yağdı! İfadesinde oğlu Devran'ın adını vermişti

11.09.2024 09:44
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Türkiye'nin gündemine oturan Güran ailesinin sosyal medya paylaşımlarını inceledik. Soyadı Güran olan aile fertleri lüks hayatlarından vazgeçmiyor. Range Rover araçlar, BMW içerisindeki videolar doludizgin! Katil Salim Güran, ifadesinde sosyal medya hesabını oğlunun yönettiğini söylemişti. Katil, ifadesinde oğlu Devran'ın adını verince sosyal medyada kullanıcılar fotoğraflara yorum yaptı.

MYNET Tavşantepe köyünün muhtarı Salim Güran, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı. Narin Güran'ın öldürülmesini bilen birçok kişi kolluk kuvvetlerine başvurmadan birini veya birilerini korudu. Bu aşamada aile fertleri sosyal medyayı kullanıp paylaşımlarına devam etti. Mynet olarak, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın paylaşımlarını inceledik.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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LÜKS DÜŞKÜNÜ ÇIKTILAR, YORUM YAĞDI

Katil Salim Güran ifadesinde Facebook ve TikTok hesabının olduğunu belirtip kendi telefonunda oğlu Devran'ın adına kayıtlı Instagram'ın olduğunu, bu hesabı oğlunun kullandığını söylemişti.

Tavşantepe köyünden sıra sıra fotoğraflarını paylaşan katil Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın paylaşımlarına yorumlar geldi. Kullanıcılar, 'Alçaklar sizi', 'O katil babandan utan' şeklinde yorumlar yaptı.

Narin'in katil amcası Salim Güran ayrıca ifadesinde 20 Ağustos 2024 gecesi Arif Güran'ın evine gitmediğini, yeğeni Enes'i de görmediğini belirtti.

GÜRAN SÜLALESİ LÜKSE DÜŞKÜN ÇIKTI

GÜRAN SÜLALESİ LÜKSE DÜŞKÜN ÇIKTI

Narin'in katil muhtar amcası Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın hesabında ise gösterişli paylaşımlar yapıldığı görüldü.

Güran'ın özellikle çeşitli lüks arabalarla sık sık fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar BMW Diyarbakır araba lüks Narin Güran
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