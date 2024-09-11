'KATİL BABANDAN UTAN!' Narin'in katili Salim Güran'ın o fotoğraflarına yorum yağdı! İfadesinde oğlu Devran'ın adını vermişti

MYNET Tavşantepe köyünün muhtarı Salim Güran, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandı. Narin Güran'ın öldürülmesini bilen birçok kişi kolluk kuvvetlerine başvurmadan birini veya birilerini korudu. Bu aşamada aile fertleri sosyal medyayı kullanıp paylaşımlarına devam etti. Mynet olarak, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın paylaşımlarını inceledik.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır