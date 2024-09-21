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Kendisi küçücük ama etkisi çok büyük! 14 el ve 12 ayak parmağıyla doğan bebek ilan edildi... "Çok mutluyuz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 10:52
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Hindistan'ın kuzeyindeki bir şehirde doğan ismi açıklanmayan bebek 14 ve 12 ayak parmağı olmak üzere toplam 26 parmakla dünyaya geldi. 'Mucize' bebek olarak isimlendirilen küçük kızın genetik anormalliği bir Hint tanrıçasının enkarnasyonu olarak tanımlanarak büyük ilgi gördü. Çocuğun 25 yaşındaki annesi Sarju Devi'nin son derece mutlu olduğu söyledi.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan eyaletindeki Bharatpur bölgesinde dünyaya gelen bir kız çocuğu ülkenin gündemine yerleşti. Her elinde yedi parmağı, her ayağında altı parmağı olan küçük kız toplam 26 parmakla doğdu. Aile bu anormallik nedeniyle küçük kızın yerel tanrı olan Dholagarh Devi'nin tezahürü olduğuna inandıklarını dile getirdi.

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MailOnline'in haberine göre yerel basına konuşan küçük kızın kardeşi, "Kız kardeşim 26 parmağı olan bir bebek doğurdu ve bunun Dholagarh Devi'nin enkarnasyonu olduğunu düşünüyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Bebeğin babası olan Gopal Bhattacharya da kızının doğumundan dolayı çok mutlu olduğu ifade etti.
Adı açıklanmayan bebeğin doğduğu hastanede görevli bir sağlık görevlisi olan Dr. BS Soni, "26 parmağın olmasının hiçbir zararı yok, ancak bu genetik bir anomali. Kız bunun dışında kesinlikle sağlıklı." dedi.
Ailenin yeni doğan bebeklerinin ayak ve el parmaklarını küçültmek için bir ameliyat planlayıp planlamadıkları bilinmiyor. Great Ormond Street Hastanesi'ne göre, bebeğin fazladan parmakları polidaktili adı verilen genetik bir rahatsızlığın sonucu ve özellikle belirli etnik gruplarda çok yaygın
Genellikle kalıtsaldır ve bir ebeveynin fazladan bir veya birden fazla parmağı varsa, çocuğa geçme olasılığı %50'dir.
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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