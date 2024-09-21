Kendisi küçücük ama etkisi çok büyük! 14 el ve 12 ayak parmağıyla doğan bebek ilan edildi... "Çok mutluyuz"

MailOnline'in haberine göre yerel basına konuşan küçük kızın kardeşi, "Kız kardeşim 26 parmağı olan bir bebek doğurdu ve bunun Dholagarh Devi'nin enkarnasyonu olduğunu düşünüyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Bebeğin babası olan Gopal Bhattacharya da kızının doğumundan dolayı çok mutlu olduğu ifade etti.

Adı açıklanmayan bebeğin doğduğu hastanede görevli bir sağlık görevlisi olan Dr. BS Soni, "26 parmağın olmasının hiçbir zararı yok, ancak bu genetik bir anomali. Kız bunun dışında kesinlikle sağlıklı." dedi.

Ailenin yeni doğan bebeklerinin ayak ve el parmaklarını küçültmek için bir ameliyat planlayıp planlamadıkları bilinmiyor. Great Ormond Street Hastanesi'ne göre, bebeğin fazladan parmakları polidaktili adı verilen genetik bir rahatsızlığın sonucu ve özellikle belirli etnik gruplarda çok yaygın