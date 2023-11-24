Kız arkadaşının tesisatçıyla kendisini aldattığını söyleyen 84 yaşındaki adam isyan etti! "İhanet kalbe saplanan bir bıçak gibi"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yaşayan 84 yaşındaki Charles Sarno evini kiraya verip gelir elde edebilmek için tamir ettiğini söyledi. Bir gün mülke gittiğinde, evin arka tarafına park edilmiş araba ile kapıyı açık bulduğunu ifade eden 84 yaşındaki adam içeri girdiğinde ise tesisatçı ve sevgilisini aynı yatakta bastı. Gelecek ay evleneceği sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenerek derin bir üzüntü yaşayan yaşlı adam için torunu devreye girdi. 28 yaşındaki torunu Anisa Kistler dedesi için uygun eş adayları bulmak adına sosyal medyada bir hareket başlattı.
Charles'ın torunu Anisa Kistler dedesinin üzüntüsünü görünce sosyal medyada 'helpgrandaddyfindafriend' etiketiyle bir paylaşım yaptı. 2011 yılında eşini kaybeden dedesinin 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından aldatığını söyleyen Kistler, "Gelen kutum bir anda dedemle evlenmek isteyen kadınların mesajlarıyla doldu. Hangilerini beğeneceğini bilmiyordum. Yapabildiğim kadar çok kişiyle konuştum. Onlara büyükbabamla iletişim kurmaları için bir yol gösterdim. İçlerinden bazılarıyla yüzyüze görüştüm. Gerçekten bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim. Şimdi herkes onun peşinde" dedi.
Dedesine tüm mesajları okuduğunu ve gösterdiğini ifade eden Kistler, "İnsanların ona gösterdiği ilgi duygulandırdı ve ağlamaya başladı. Kendini ne kadar yalnız hissettiğini hatırladığını söyledi. Gelen istekler karşısında kafasının karıştığına eminim. Son kararı ona bıraktım" dedi.