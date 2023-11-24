Kız arkadaşının tesisatçıyla kendisini aldattığını söyleyen 84 yaşındaki adam isyan etti! "İhanet kalbe saplanan bir bıçak gibi"

Charles'ın torunu Anisa Kistler dedesinin üzüntüsünü görünce sosyal medyada 'helpgrandaddyfindafriend' etiketiyle bir paylaşım yaptı. 2011 yılında eşini kaybeden dedesinin 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından aldatığını söyleyen Kistler, "Gelen kutum bir anda dedemle evlenmek isteyen kadınların mesajlarıyla doldu. Hangilerini beğeneceğini bilmiyordum. Yapabildiğim kadar çok kişiyle konuştum. Onlara büyükbabamla iletişim kurmaları için bir yol gösterdim. İçlerinden bazılarıyla yüzyüze görüştüm. Gerçekten bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştim. Şimdi herkes onun peşinde" dedi.