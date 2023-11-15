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    4. Kavga eder gibi yapıp öğretmenlerine sürpriz yaptılar! TikTok'ta çiçek akımı hızla yayılıyor

    Kavga eder gibi yapıp öğretmenlerine sürpriz yaptılar! TikTok'ta çiçek akımı hızla yayılıyor

    15.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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    Son dönemde TikTok'ta akım haline gelen bir video Türkiye'de pek çok okulu adeta ele geçirdi. Akımda öğrenciler kavga eder gibi yaptıkları anlarda kendilerine müdahale eden öğretmenlerine çiçekle sürpriz yapıyor. 'Kavga eder gibi yapıp, sürpriz yapma' akımına her geçen gün yeni bir vieoda eklenirken sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

    İsmi açıklanmayan bir okulda öğrencilerin sınıfta kavga ettiğinin öğretmene haber verilmesi üzerine genç öğretmen büyük bir panikle sınıfa koştu. Sınıfın köşesinde öğrencilerin bir çember haline gelerek kavga ettiklerini gören öğretmen öğrencilerin bir anda birbirinden ayrılması üzerine sürprizle karşılaştı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde öğrencilerden biri elindeki çiçeği öğretmenine uzattı. O anlarda diğer öğrenciler ise durumu alkışlamayı tercih etti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Gerçekten böyle akımların popüler olması efsane" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel akım" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
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