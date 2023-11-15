Kavga eder gibi yapıp öğretmenlerine sürpriz yaptılar! TikTok'ta çiçek akımı hızla yayılıyor

İsmi açıklanmayan bir okulda öğrencilerin sınıfta kavga ettiğinin öğretmene haber verilmesi üzerine genç öğretmen büyük bir panikle sınıfa koştu. Sınıfın köşesinde öğrencilerin bir çember haline gelerek kavga ettiklerini gören öğretmen öğrencilerin bir anda birbirinden ayrılması üzerine sürprizle karşılaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde öğrencilerden biri elindeki çiçeği öğretmenine uzattı. O anlarda diğer öğrenciler ise durumu alkışlamayı tercih etti. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Gerçekten böyle akımların popüler olması efsane" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel akım" yorumunu ekledi.