Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! En özel anını paylaştı... Tavsiye daha da şaşırttı

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine gelen soruları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci yine gelen mesajlara yanıt verdi.
Bir takipçinin eşiyle en özel anına dair attığı mesaj ise olay oldu.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Esra Ezmeci son olark "Çok acayip sorular var" demişti. Ünlü isim kendisine gelen sorulardan bazılarını paylaştı ve özellikle 2 soru görenlerin ağzını açık bıraktı.
Bunlardan biri aldatma sorusuydu. Bir takipçi Esra Ezmeci'ye "Evliyim ve eşimi en yakın arkadaşla aldattım 5 yıldır beraberiz ne yapmalıyım eşim benimle ilgilenmiyor" sorusu oldu.
Diğer soru ise daha bombaydı. Başka bir takipçi "Kocam ilişki sırasında cinsel organın çok soğuk diyor" sorusu oldu.
Esra Ezmeci'nin yanıtı ise olay oldu. Ünlü psikolog bu soruya "İç çamaşırınıza nioli ve lavanta yağı damlatın" tavsiyesiyle yanıt verdi.