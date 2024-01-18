Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! En özel anını paylaştı... Tavsiye daha da şaşırttı

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine gelen soruları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci yine gelen mesajlara yanıt verdi.

Bir takipçinin eşiyle en özel anına dair attığı mesaj ise olay oldu.

