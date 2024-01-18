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  4. Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! En özel anını paylaştı... Tavsiye daha da şaşırttı

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! En özel anını paylaştı... Tavsiye daha da şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 13:31 | Son Güncelleme:
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medyada kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları ağızları açık bırakıyor. Son olarak ünlü isim yine verdiği tavsiyeyle dikkat çekti.

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine gelen soruları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci yine gelen mesajlara yanıt verdi.

Bir takipçinin eşiyle en özel anına dair attığı mesaj ise olay oldu.

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"ÇOK ACAYİP SORULAR VAR" DEMİŞTİ! İŞTE O SORULARDAN BAZILARI

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor. Esra Ezmeci son olark "Çok acayip sorular var" demişti. Ünlü isim kendisine gelen sorulardan bazılarını paylaştı ve özellikle 2 soru görenlerin ağzını açık bıraktı.

Bunlardan biri aldatma sorusuydu. Bir takipçi Esra Ezmeci'ye "Evliyim ve eşimi en yakın arkadaşla aldattım 5 yıldır beraberiz ne yapmalıyım eşim benimle ilgilenmiyor" sorusu oldu.

Diğer soru ise daha bombaydı. Başka bir takipçi "Kocam ilişki sırasında cinsel organın çok soğuk diyor" sorusu oldu. 

Esra Ezmeci'nin yanıtı ise olay oldu. Ünlü psikolog bu soruya "İç çamaşırınıza nioli ve lavanta yağı damlatın" tavsiyesiyle yanıt verdi.

"Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" diyen Esra Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları şöyle:

"Çok acayip sorular var yani evet çok çok enteresan sorular gelmeye devam ediyor cinsellikle ilgili" diyen Esra Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları şöyle:
"Bu adam çöker mi?" Bir bakan bir daha baktı"Bu adam çöker mi?" Bir bakan bir daha baktı
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Esra Ezmeci sosyal medya ele
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