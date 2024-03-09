Kocasının arabasında nişan yüzüğü buldu! "Benimki elimde" diyerek sosyal medyadan yardım istedi... Bir anda viral olmayı başardı

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Evet deyin ve bunu kendinize saklayın, sonra da kimin olduğunu öğrenmek için gizli bir araştırma yapın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sana evlenme teklif ettiği yüzüğü tanımadı mı?" yorumunu ekledi.