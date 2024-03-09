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    4. Kocasının arabasında nişan yüzüğü buldu! "Benimki elimde" diyerek sosyal medyadan yardım istedi... Bir anda viral olmayı başardı

    Kocasının arabasında nişan yüzüğü buldu! "Benimki elimde" diyerek sosyal medyadan yardım istedi... Bir anda viral olmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 10:52
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    Nadia Agafonov kullanıcı ismiyle TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın kocasının arabasında kendisine ait olmayan bir nişan yüzüğü bulduğunda şaşkına döndü. Kocasının yüzüğün fotoğrafını kendisine attığını söyleyen genç kadın, "Benimki elimde" diyerek yüzüğün kendisine ait olmadığını dile getirdi. Durumu TikTok'tan paylaşan genç kadının paylaşımı gündem yarattı.

    Seattle yakınlarında yaşayan Nadia Agafonov isimli bir kadın 10 yılı aşkın süredir evli olduğunu, eşi ve 4 çocuğuyla mutlu bir aile hayatları olduğunu dile getirdi. Ancak kocasının arabasında buldukları keşifle hayatlarının bir anda kaosa sürüklendiğini ifade eden Agafonov sosyal medyadan yardım isteyince kullanıcıları adeta ikiye böldü.

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    Nadiaagafonov adı altında TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın kocasının kocasının kendisine yüzüğün fotoğrafını göndererek " Yüzüğünü arabamda mı kaybettin?" diye sorduğunu anlattı.

    Sorun, mesajı aldığında yüzüğünü takıyor olmasıydı ve genç kadın görüntülerin devamında sosyal medya kullanıcılarına seslenerek, "Kıskanacak tiplerden misin? Nasıl tepki vermeliyim? Suçlu olduğu kanıtlanana kadar her zaman masum" diye sordu.

    TikTok'taki paylaşımı 6.3 milyon izlenmeye ulaşarak viral olan genç kadın, "Kocama tamamen güveniyorum. Çok sağlam bir evliliğimiz var. Eğer gerçekten şüphelerim olsaydı TikTok'ta paylaşım yapmazdım." dese de sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü onunla aynı fikirde değildi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Evet deyin ve bunu kendinize saklayın, sonra da kimin olduğunu öğrenmek için gizli bir araştırma yapın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sana evlenme teklif ettiği yüzüğü tanımadı mı?" yorumunu ekledi.

    Agafonov, yüzüğünü tanıyamayan kocasını, "Toplamda üç yüzüğüm var ve bunlar birbirlerinden biraz farklı, bu yüzden kocamın herhangi bir zamanda hangisini taktığımı gerçekten hatırlayamaması mantıklı" diyerek savundu.

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    sosyal medya tiktok Aldatma yüzük ihanet
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