Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için iki ilde karanfil mesaisi! En az 1,5 milyon dalı bulacak: Çalışma saatleri ve işçi sayıları artırıldı

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümü sonrası Antalya ve Isparta'daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat etmesi sonrasında Kraliyet Ailesi'nce yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı. Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere'den Antalya'ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90'a varan bir talep artışı yaşanıyor.

ÜRETİMİN ÇOK AZ OLDUĞU DÖNEM

Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Antalya'da, kasım- haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran- kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta'daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi.

İNGİLİZ TALEPLERİ İLK SIRADA Antalya'daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere'den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor. Bu dönemde İngiltere'ye olan kesme çiçek ihracatını 7-8 gün süren yolculukta TIR'larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe'nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini artırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere'yi ilk sıra aldı.

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN SİPARİŞ Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, 8 Eylül akşamı Kraliçe'nin ölüm haberiyle İngiltere'deki müşterilerinden ekstra çiçek siparişleri almaya başladıklarını söyledi. Çelebi, "Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze programının 10 gün süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya'da kesme çiçek üretimi yok, Isparta'da yayla üretiminin de azaldığı bir dönem geldi" dedi.

TIR YERİNE UÇAKLA SEVKİYAT Normal haftalık sözleşmelerinin olduğu çiçek sevkiyatlarını yapmakta zorlanırken, sevkiyat programına yeni gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere'nin ilk sıraya alındığını anlatan Selçuk Çelebi, "Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla TIR'la sevk edeceğimiz ürünlerimizi uçak sevkiyatına dönüştürdük. TIR'la 7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor" diye konuştu.

