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Linet'in değişimi akılalmaz! Son hali bambaşka

12.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Linet, son haliyle yine adından söz ettirdi. Yüz hatlarındaki değişiklik hemen göze çarpan ünlü şarkıcı, dudak kaldırma işlemi yaptırdı.

Linet, güçlü sesiyle yıllardır müzik piyasasında önemli bir yere sahip. Ünlü şarkıcı başarılı performansları kadar yıllar içerisindeki değişimi ve lüks harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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BORNOZ VE TERLİĞİNİN FİYATI GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerindeki bornoz ve ayağındaki terlik dikkat çekmişti. Ünlü bir markaya ait bornozun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

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Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Linet, paylaştığı son fotoğraflarla adından yeniden söz ettiriyor. Sahneye öncesi hazırlık anlarını paylaşan Linet'in yüz hatlarındaki değişim hemen fark ediliyor.
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Ünlü şarkıcının dudak kaldırma işlemi ve yüzüne dolgu yaptırdığı iddia ediliyor.
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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Linet

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