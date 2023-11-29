Lüks markanın havlu etek tasarımı gündem yarattı! Değeri dudak uçuklattı: 26 bin TL... Sosyal medyada kullanıcılarından yorum yağdı

Lüks markanın logosunun bulunduğu havlu etek tasarımında iki bel düğmesi ve iç kısmında ayarlanabilir bir kemer bulunuyor. Şu anda havalı markanın sitesinde ön siparişe açık olan hem kadın hem de erkek müşterilerin satın alabileceği ürün şimdiden sosyal medyada taklitlerinin üretilmesine neden oldu.