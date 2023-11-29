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    4. Lüks markanın havlu etek tasarımı gündem yarattı! Değeri dudak uçuklattı: 26 bin TL... Sosyal medyada kullanıcılarından yorum yağdı

    Lüks markanın havlu etek tasarımı gündem yarattı! Değeri dudak uçuklattı: 26 bin TL... Sosyal medyada kullanıcılarından yorum yağdı

    29.11.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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    Lüks bir markanın 925 dolar (26 bin 747 TL) değerindeki havlu etek tasarımı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Lüks giyimdeki tuhaflıklara her gün bir yenisi eklenirken sosyal medya kullanıcıları dolaplarına giderek kendi havlu etek tasarımlarını yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının bellerine havlu bağlayarak yaptıkları kombinler TikTok'ta viral olmayı başardı.

    İngiltere'den içerik üreticisi Ellie Brennan, beyaz bir atlet, topuklu ayakkabılar ve banyo havlusunu beline bağlayarak 3 milyonu aşkın takipçisinin karşısına geçtiği anlar viral oldu. Fenomen isim gönderisine, "Son tasarımı gördükten sonra kızlarla geceye hazırlanıyorum" notunu ekledi.

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    Lüks markanın logosunun bulunduğu havlu etek tasarımında iki bel düğmesi ve iç kısmında ayarlanabilir bir kemer bulunuyor. Şu anda havalı markanın sitesinde ön siparişe açık olan hem kadın hem de erkek müşterilerin satın alabileceği ürün şimdiden sosyal medyada taklitlerinin üretilmesine neden oldu.
    Maryland merkezli stil trend belirleyicisi Willy Kayson TikTok paylaşımında beline beyaz bir banyo havlusu bağlayarak sosyal medya kullanıcılarının karşısına geçti. Kayson gönderisine "Dumb Fashion (Sersem moda)" notunu ekledi.
    24 yaşındaki TikTok fenomeni Ebboni ise kendi dolabından seçtiği bir havluyu beline bağlayarak, "925 dolarlık bir etek ya da dolabınızdan bedava etek" ifadelerini kullandı.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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