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    4. Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi! Gerçak bambaşka çıktı... "Kontrolden çıkan sıradan bir şaka"

    Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi! Gerçak bambaşka çıktı... "Kontrolden çıkan sıradan bir şaka"

    15.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde çöp kutusuna atılan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi. Polis ekipleri kanlı bir olay yeri olduğunu düşünerek baskın düzenlerken zanlı durumun sadece kontrolden çıkan sıradan bir şaka olduğunu belirterek kendisini savundu.

    Çöp kutusunda kanlı vücut parçalarının olduğunu fark eden adamın polisi araması üzerine ekipler olay yerine hareket etti. Çöp kutusunu aramaya başladıklarında, komşulardan biri bunun bir şaka olduğunu ancak geri teptiğini açıkladı. Polisler yaptıkları incelemede çöp kutusunda bulunan parçaların plastik olduğunu söyledi.

    "KONTROLDEN ÇIKTI"

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    Kendi çöp kutusunun dolu olması nedeniyle komşusunun çöp kutusuna plastik parçaları koyduğunu dile getiren zanlı polise verdiği ifadesinde, "Kontrolden çıkan sıradan bir şakaydı. Gerçekten bu kadar gerçekçi olduklarını düşünmemiştim. Beni de şaşırtmayı başardı" dedi.

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