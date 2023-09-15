Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi! Gerçak bambaşka çıktı... "Kontrolden çıkan sıradan bir şaka"

Çöp kutusunda kanlı vücut parçalarının olduğunu fark eden adamın polisi araması üzerine ekipler olay yerine hareket etti. Çöp kutusunu aramaya başladıklarında, komşulardan biri bunun bir şaka olduğunu ancak geri teptiğini açıkladı. Polisler yaptıkları incelemede çöp kutusunda bulunan parçaların plastik olduğunu söyledi.

"KONTROLDEN ÇIKTI"

Kendi çöp kutusunun dolu olması nedeniyle komşusunun çöp kutusuna plastik parçaları koyduğunu dile getiren zanlı polise verdiği ifadesinde, "Kontrolden çıkan sıradan bir şakaydı. Gerçekten bu kadar gerçekçi olduklarını düşünmemiştim. Beni de şaşırtmayı başardı" dedi.