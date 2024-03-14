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    4. Mağaza çalışanı mesai bitimine dakikalar kala yaşadığı tacizi anlattı! 3 erkek müşteri mağazadan çıkmayı reddetti... "Kasanın arkasına saklanıp bekledim"

    Mağaza çalışanı mesai bitimine dakikalar kala yaşadığı tacizi anlattı! 3 erkek müşteri mağazadan çıkmayı reddetti... "Kasanın arkasına saklanıp bekledim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.03.2024 14:20
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    Bir mağaza çalışanı mesai bitimine dakikalar kala yaşadığı tacizi TikTok hesabından paylaşınca gündem yaratmayı başardı. 13.7 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşarak viral olan görüntülerde 'green.eyed.blondiee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Makayla isimli bir kadın 3 erkek müşterinin mağazadan çıkmadığını ve kendisin kasanın arkasına saklamak zorunda kaldığını anlattı.

    Makayla isimli bir kadın bir giyim mağazasında erkek müşteriler tarafından tacize uğradığı anları anlattı. TikTok'ta "Tahmin et işte kim saklanıyor?" notuyla yaptığı paylaşımında genç kadın 3 adamın mağazadan içeri girdikten sonra kasanın hemen önünde oturduklarını ve kendisini incelediklerini söyledi.

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    Makayla, daha sonra kendisine yalnız çalışıp çalışmadığını sorduklarını, müşterilere yalan söylediğini ve arkada meslektaşlarının olduğunu iddia ettiğini söyledi. Onun yanıtına rağmen grup, mağazanın kapanış saatlerini sormadan önce 15 dakikadan fazla orada kaldı. Müşteriler gittiklerinde kapıyı hızla kilitleyerek adamların gitmesini bekledi.

    TEKRARDAN MAĞAZAYA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

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    Birkaç dakika sonra yeniden 3 adamın mağazaya girmeye çalıştığını ifade eden Makayla güvenliğe haber verdiğini söyledi. TikTok'tan yaptığı açıklamasında genç kadın, "Güvenlik bana arabama kadar eşlik etti. Uzaktan beni takip eden bir kişinin olup olmadığını kontrol etmek için uzaklaşana kadar beni izledi" dedi.

    O anlar TikTok kullanıcılarının ilgisini çekince yorumlarda beraberinde geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok korkunç. Gerçekten iyi olmana sevindim" yorumunu ekledi. Bir başka TikTok kullanıcısı ise, "Bu durumu kesinlikle polise haber vermelisiniz" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya taciz
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