Mağaza çalışanı mesai bitimine dakikalar kala yaşadığı tacizi anlattı! 3 erkek müşteri mağazadan çıkmayı reddetti... "Kasanın arkasına saklanıp bekledim"

TEKRARDAN MAĞAZAYA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Birkaç dakika sonra yeniden 3 adamın mağazaya girmeye çalıştığını ifade eden Makayla güvenliğe haber verdiğini söyledi. TikTok'tan yaptığı açıklamasında genç kadın, "Güvenlik bana arabama kadar eşlik etti. Uzaktan beni takip eden bir kişinin olup olmadığını kontrol etmek için uzaklaşana kadar beni izledi" dedi.