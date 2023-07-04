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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Tuğba Coşkun'un paylaşımı sosyal medyayı salladı! ''Aynı babasının gençliği''

04.07.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil büyüdü ve geçtiğimiz gün tam 17 yaşına girdi. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ali Sadi'yi görenler "Aynı babasının gençliği" yorumlarında bulundular.

Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arasında evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık kocaman bir delikanlı oldu. Önceki gün 17 yaşına giren Ali Sadi'nin son halini annesi Tuğba Coşkun paylaştı.

Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Coşkun; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun'' notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Tuğba Coşkun 1

Ali Sadi'yi görenler; ''Aynı babasının gençliği'', ''Tıpkı babası'', ''Ali Sadi ne ara böyle büyüdün'', ''Çok yakışıklı olmuşsun'' gibi yorumlarda bulundular.

ali sadi

MEHMET ALİ ERBİL ESKİ EŞİNE YORUM YAPTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 4 evlilik yaptı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

Mehmet Ali Erbil

17 yaşında basan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel en değerli birini yaratmışız" yorumu geldi.

Mehmet Ali Erbil 2

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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