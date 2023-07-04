Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Tuğba Coşkun'un paylaşımı sosyal medyayı salladı! ''Aynı babasının gençliği''

Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arasında evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık kocaman bir delikanlı oldu. Önceki gün 17 yaşına giren Ali Sadi'nin son halini annesi Tuğba Coşkun paylaştı.

Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Coşkun; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun'' notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Ali Sadi'yi görenler; ''Aynı babasının gençliği'', ''Tıpkı babası'', ''Ali Sadi ne ara böyle büyüdün'', ''Çok yakışıklı olmuşsun'' gibi yorumlarda bulundular.

MEHMET ALİ ERBİL ESKİ EŞİNE YORUM YAPTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 4 evlilik yaptı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü.

17 yaşında basan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel en değerli birini yaratmışız" yorumu geldi.