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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can yetişkin oldu! İşte yeni mesleği

11.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilikleri ile magazin dünyasında örnek teşkil eden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ artık bir yetişkin! Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can'ın meslek seçimi belli oldu.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.

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Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.

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Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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