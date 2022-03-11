Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can yetişkin oldu! İşte yeni mesleği

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi almıştı.
Müzik kariyerine devam eden Can Aslantuğ, radikal bir karar alarak oyunculuk yapmaya karar verdi.
Gaye Sökmen Ajans ile sözleşme imzalayan Can Aslantuğ, "Eğitimini aldığım kamera arkası da dahil, sanatın tüm alanlarını önemsiyorum. Çünkü birbirlerini beslediğini inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti" diyerek müjdeli haberi verdi.
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