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  4. Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

21.12.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. Yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaşan Tugay, paylaşımının altına "İyi geceler" notunu düştü. Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

Medcezir dizisi ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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44 yaşındaki Mine Tugay, Instagram'ın hikaye kısmında yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Tugay, paylaşımının altına ise "İyi geceler" notunu ekledi.

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Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.

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Birçok magazin sayfasının da yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.

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Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Mine Tugay

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