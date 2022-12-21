Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı

Medcezir dizisi ile hafızlara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



44 yaşındaki Mine Tugay, Instagram'ın hikaye kısmında yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Tugay, paylaşımının altına ise "İyi geceler" notunu ekledi.

Yakın çekim pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti.



Birçok magazin sayfasının da yayınladığı fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı.