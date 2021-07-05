Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

12 yıldan bu yana ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi. Anlı'nın sezon finali değil, direk final yaptığı da iddialar arasında.

MÜGE ANLI, EXXEN'DE İDDİASI!

ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sezon finali yapmasının ardından ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. İddiaya göre yeni sezonda ATV'ye dönmeyecek olan Müge Anlı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformunda program yapacak.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylendi.

ACUN ILICALI DEVREDE İDDİASI 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.

Acun Ilıcalı'nın daha öncede birçok kez gündeme gelen ve hamleler yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın haklarını almak üzere devreye girdiği söyleniyor.