Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu: Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2021 Haziran ayında sezon finali yaptı. Programın sıkı takipçileri bu sezon arasından sonra yeni sezonun başlangıç tarihini de merak ediyor. ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon tarihi açıklandı. Peki Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının fenomen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali verdi.

Ağustos ayına az bir zaman kala ise, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçileri yeni sezon tarihini de merak etti.

Birçok umut dolu hikayeyi ekranlara getiren ve birçok cinayeti açıklığa kavuşturan Müge Anlı’nın yeni sezon tarihi belli oldu.

2008 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Müge Anlı, 2021 yılında da en çok izlenen programlardan biri oldu.