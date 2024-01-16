"Müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılardan" diyerek Türkiye'yi terk etmişti! Merve Taşkın fazla dayanamadı

Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Taşkın Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.