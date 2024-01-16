"Müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılardan" diyerek Türkiye'yi terk etmişti! Merve Taşkın fazla dayanamadı

Müstehcen pozlarıyla tanınan fenomen Merve Taşkın kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Bali'ye yerleşti. Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyerek dikkat çeken Merve Taşkın kaçmadığını ve kara para aklamadığını açıklamıştı.
Lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Taşkın Türkiye'de bugüne kadar yaşadığım mahkeme olaylarına ve Türkiye'nin bana müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılarına dayanamadığım için ülkemden taşındım. Bu süreç boyunca bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim" demişti.
"Türkiye'den kaçmadım zaten gitmek istiyordum, ani bir karar değildi. Burada yalıda yaşamıyorum villada yaşıyorum" diyerek dikkat çeken Merve Taşkın ülke özlemine dayanamadı.
Soluğu İstanbul'da alan fenomen hemen arkadaşlarıyla parti yaptı.
Merve Taşkın bir takipçisinin "Dönüp dolaşıp İstanbul'da bitiyorsun sen bu kaosu seviyorsun" yorumuna ise "Türkiye'nin kaosunu seviyorum sanırım" yanıtını verdi.