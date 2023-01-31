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Müstehcen paylaşım yaptığı sosyal medya sayfası ifşa edilen anne çocuklarının okuluna dava açtı! “Beni yasakladılar”

31.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 31 yaşındaki Victoria Triece isimli bir kadın seksi fotoğraf ve videolarını sattığı OnlyFans hesabının ifşa edilmesinden sonra çocuklarının okuluna gitmesinin yasaklandığını söyledi. Çocuklarının gittiği ilkokula Triece, ifade özgürlüğü ve mahremiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir sosyal medya fenomeni Victoria Triece, 2021 yılında okul yönetiminden bir kişinin OnlyFans hesabını keşfettiğini keşfettiğini ve diğer personelle paylaştığını söyledi.

Çocuklarının okulunda gönüllü çalışmalara katıldığını ifade eden Triece hakkındaki yasağı ise Twitter hesabından, “Birinin OnlyFans’ımdan ücretli içeriği alıp çocuklarımın okuluna göndermesi çok acımasızca. Yaptığım şeyi beğenmek veya aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz, ancak bu kadar aşırı bir şey yapmak düpedüz yanlış. Beni yasakladılar” diyerek açıklamıştı.

OnlyFans profilinin ifşa edilmesinden önce çocuklarının okulundaki etkinlikere katıldığını belirten Triece, “Artık gönüllü olmama değil, okula girişime bile izin verilmiyor” dedi. Okulun aldığı sert kararın sonrasında Triece mikatrı net olarak belirtilmese de bir tazminat davası açtı.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans okul

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