Müstehcen paylaşım yaptığı sosyal medya sayfası ifşa edilen anne çocuklarının okuluna dava açtı! “Beni yasakladılar”

Çocuklarının okulunda gönüllü çalışmalara katıldığını ifade eden Triece hakkındaki yasağı ise Twitter hesabından, “Birinin OnlyFans’ımdan ücretli içeriği alıp çocuklarımın okuluna göndermesi çok acımasızca. Yaptığım şeyi beğenmek veya aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz, ancak bu kadar aşırı bir şey yapmak düpedüz yanlış. Beni yasakladılar” diyerek açıklamıştı.