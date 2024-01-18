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  4. Netflix'in en müstehcen yapımı Supersex fragmanıyla gündemde! Konusu "fazla erotik" bulundu

Netflix'in en müstehcen yapımı Supersex fragmanıyla gündemde! Konusu "fazla erotik" bulundu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Netflix'in en müstehcen dizilerinden biri olan Supersex'in ilk fragmanı yayınlandı. Porno yıldızı Rocco Siffredi’nin hayatına dayanan İtalyan yapımı Netflix dizisi Supersex’in tanıtım videosu sosyal medyayı salladı.

Porno yıldızı Rocco Siffredi’nin hayatına dayanan İtalyan yapımı Netflix dizisi Supersex’in tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz olay oldu.


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ÇOK MÜSTEHCEN BULUNDU

Netflix hayranları, yayın devinin yeni dizisinin son derece müstehcen fragmanının "çok fazla" olduğunu söyledi.

Netflix'in yeni dizisi Supersex izlenirken kulaklık kullanılması tavsiye ediliyor. Hayatı boyunca 1.300'den fazla porno filmde rol alan Siffredi'nin dizisinde bolca erotik sahne bulunuyor.

"Dünyanın en ünlü porno yıldızı" haline gelen Rocco Siffredi’nin hayatını anlatan diziye dair "Netflix çok ileri gitti" yorumları yapıldı.

Francesca Manieri (Anna, We Are Who We Are) tarafından yaratılan ve yazılan 7 bölümlük dizi 6 Mart’ta ekranlarda olacak.

SUPERSEX KONUSU

SUPERSEX KONUSU

Yönetmen koltuğunda Matteo Rovere, Francesco Carrozzini ve Francesca Mazzoleni’nin oturduğu SUPERSEX, Rocco Siffredi’nin gerçek hayatından esinlendi. Dİzi, Ortonalı sıradan bir adam olan Rocco Tano’nun dünyanın en ünlü porno yıldızı Rocco Siffredi’ye dönüşümünü gözler önüne sererken onun çocukluğundan başlayarak tüm hayatını; ailesini, kökenlerini ve aşkla ilişkisini de mercek altına alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix sosyal medya
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