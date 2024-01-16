Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı cinsellik tavsiyeleri başına bela oldu! Kendisini 'enerji ve seks terapisti' olarak tanımlıyordu... Görevine son verildi

Sosyal medyada 45 yaş üstü kişilerin cinsel yaşamlarını nasıl renklendirebilecekleri yönelik tavsiyeler verdiği paylaşımlar yapan 47 yaşındaki Monika Rahel Ring isimli bir öğretmen tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medyada 'Orgazm Rahibesi' takma adı altında, pornografi veya çıplak görseller kullanmadan eğitici videolar yayınlayan Ring'in paylaşımları uygunsuz bulunduğu için görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
Yerel eğitim kurulundaki yetkililer Ring'e sosyal medya paylaşımlarından vazgeçerek okulda öğretmenliğe devam etmek ya da görevden uzaklaştırılmak yönünde iki seçenek sundu. Ring yarı zamanlı sürdürdüğü sosyal medya paylaşımlarından vazgeçmek istemediğini dile getirince öğretmenlikten kovuldu.
Paylaşımlarının uygunsuz olmadığını savunan Ring, "Ben bri kamu hizmeti yapıyorum. Halkın cinsellik konusunda bilgilenmesi gerekiyor" dedi.