Okul servisinde korkunç anlar! Servis şoförü ortaokul öğrencisini darp etti... Görüntüler infiale neden oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri bölgesinde 67 yaşındaki Scott Robert Livingston bir servis şoförü ortaokul öğrencisini darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. Görüntülerde Livingston'un aracın kapılarını kilitleyerek öğrenciyi koltuğa sabitlediği ve önce yumruk attığı ardından ise öğrencinin boğazını sıktığı anlar yer aldı.
Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin sonrasında küçük çocuk şoförden şikayetçi oldu. Livingston ise kendisini öğrenciyi incitmek değil korkutmaya yönelik hareket ettiğini söyleyerek savundu.
KCTV'ye konuşan ortaokul öğrencisinin annesi Nicole Danna, "Çocuğum darp edildi. Bu resmen bir işkence. Çaresizdi ve yapabileceği bir şey yoktu. Yüzünde çizikler ve morluklar var. Hiçbir çocuk bunları yaşamayı hak etmiyor" dedi.
Olay, öğrencinin eve dönüşte servise bindikten sonra arkadaşlarıyla şakalaşmasıyla başladı. Servis şoförü Livingston polislere öğrenciyi defalarca kez uyarmasına rağmen susmaması üzerine sinirlenerek darp ettiğini söyledi.
Müdür Reagan Allegri, Fox 4'ün edindiği velilere yazdığı bir mektupta, "Bu olayın meydana gelmesinden dolayı üzgünüz, sadece olaya karışan öğrenci için değil, aynı zamanda otobüste bulunan ve olaya tanık olan diğer öğrenciler için de üzgünüz" ifadelerini kullandı.