Okul servisinde korkunç anlar! Servis şoförü ortaokul öğrencisini darp etti... Görüntüler infiale neden oldu

Müdür Reagan Allegri, Fox 4'ün edindiği velilere yazdığı bir mektupta, "Bu olayın meydana gelmesinden dolayı üzgünüz, sadece olaya karışan öğrenci için değil, aynı zamanda otobüste bulunan ve olaya tanık olan diğer öğrenciler için de üzgünüz" ifadelerini kullandı.