Paraya para demiyor! ‘Bitcoin milyoneri’ 14 yaşındaki çocuk lüks araba koleksiyonunu gösterince tepki çekti

Bitcoin aracılığıyla milyonlar kazandığını iddia eden 14 yaşındaki Haziq Nasri ismindeki çocuk, süper araba koleksiyonunu sosyal medyadan gösterdi. 40 bin sosyal medya takipçisine sahip çocuk servetini kripto para biriminden kazandığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nasri, “İşte 2022’de 14 yaşındaki bir Bitcoin milyoneri olarak tüm araba koleksiyonum” notunu ekledi.
HEPSİNİ 4 YIL İÇİNDE SATIN ALDI
İlk aracını henüz 10 yaşındayken satın aldığını dile getiren Nasri’nin koleksiyonunda Range Rover, Toyoto ve Lamborghini gibi markalara ait modeller bulunuyor. Camaro marka bir arabayı koleksiyonuna katmaya hazırlandığını ifade eden Nasri, “Bu arabaların hepsi dört yıl içinde satın alındı ve bir Camaro gelecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin." dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Nasri’nin arabaların sahibi olduğuna ikna olmadı ve yorumlarda bu durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar çok arabaya sahip olduğunuzu ama kullanamadığınızı hayal edin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çatı katında yaşayan bir milyoner? Bu gerçekten ilginç” yorumunu yaptı.