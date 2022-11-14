Paraya para demiyor! ‘Bitcoin milyoneri’ 14 yaşındaki çocuk lüks araba koleksiyonunu gösterince tepki çekti

HEPSİNİ 4 YIL İÇİNDE SATIN ALDI

İlk aracını henüz 10 yaşındayken satın aldığını dile getiren Nasri’nin koleksiyonunda Range Rover, Toyoto ve Lamborghini gibi markalara ait modeller bulunuyor. Camaro marka bir arabayı koleksiyonuna katmaya hazırlandığını ifade eden Nasri, “Bu arabaların hepsi dört yıl içinde satın alındı ve bir Camaro gelecek, bu yüzden bizi izlemeye devam edin." dedi.