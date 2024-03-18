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  4. "Photoshop'tan çok sıkıldım" diyerek paylaştı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence yine adından söz ettirdi

"Photoshop'tan çok sıkıldım" diyerek paylaştı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence yine adından söz ettirdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 10:58
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Moda dünyasına kendini kabul ettirmiş bir isim olan Iskra Lawrence yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü model son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Nar çiçeği mayosuyla verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaşan modele hayranlarından yorum yağdı.

Her zaman bedeniyle barışık olduğunu söyleyen ünlü model Iskra Lawrence cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başarıyor.

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POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında olan Iskra Lawrance sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sayesinde modelliğe adım atan kıvrımlı model  sık sık adından söz ettiriyor.

Model son paylaşımıyla da çok konuşuldu. 5,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından nar çiçeği renkli mayosuyla verdiği pozlarını  paylaştı.

Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Model paylaşımına,"Photoshop'tan çok sıkıldım ve yoruldum... Bana gerçek bir şey göster... Bazı çatlaklar olan!" notunu düştü.

Hayranlarından modele beğeni ve yorum yağdı. Hayranları modele,"Büyüleyici","Çok güzel görünüyorsun","Güzelliğinin sınırı yok" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Model moda
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