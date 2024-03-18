"Photoshop'tan çok sıkıldım" diyerek paylaştı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence yine adından söz ettirdi

Her zaman bedeniyle barışık olduğunu söyleyen ünlü model Iskra Lawrence cesur paylaşımları ve özel hayatıyla gündemde kalmayı başarıyor.
Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında olan Iskra Lawrance sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Instagram’da paylaştığı fotoğrafları sayesinde modelliğe adım atan kıvrımlı model sık sık adından söz ettiriyor.
Model son paylaşımıyla da çok konuşuldu. 5,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından nar çiçeği renkli mayosuyla verdiği pozlarını paylaştı.
Paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Model paylaşımına,"Photoshop'tan çok sıkıldım ve yoruldum... Bana gerçek bir şey göster... Bazı çatlaklar olan!" notunu düştü.
Hayranlarından modele beğeni ve yorum yağdı. Hayranları modele,"Büyüleyici","Çok güzel görünüyorsun","Güzelliğinin sınırı yok" gibi yorumlar yaptı.