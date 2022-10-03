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Pişirmeden önce kesinlikle yıkamamanız gereken yiyecekler! Yavaş yavaş zehirliyor, yemeğin tadını bozuyor

03.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta yapılan basit hatalar sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Yemek yapmadan önce gıdaları sıklıkla yıkıyoruz. Bu daha sağlıklı ve hijyenik olsa da bazı yiyecekler var ki kesinlikle yıkanmaması gerekiyor. Bu yiyecekleri yıkamak emeğinizi çöpe atarak yemeğin tadının kötüleşmesine ve gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. İşte yıkanmaması gereken yiyecekler...

Herkesin mutfaktaki düzeni farklılık gösteriyor. Bu da yemeklerin lezzetlerinin değişmesine neden oluyor. Bazı kişiler yemek pişirmeden önce yemeğin içerisine katacakları her gıdayı yıkıyor. Ancak bu durum hem yemeğin lezzetini hem de sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sık sık yapılan bu yanlışları bilerek yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

ASLA YIKAMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

MAKARNA

MAKARNA
Makarnayı yıkar yıkamaz içindeki nişastayı akıtmış olursunuz. bu da makarna sosunun az emilmesine sebep olmaktadır. Yıkama işlemini pişirdikten sonra yapmalısınız.

MANTAR

MANTAR
Suyu çok fazla emen bir besin olduğu için kesinlikle sakıncalıdır. Yıkadığınızda elastikiyet özelliklerini kaybederler. Bu yüzden pişirmeden önce kesinlikle yıkamayınız.

TAVUK

TAVUK
Tavuk en kolay besin zehirlenmesine neden olan bir gıdadır. Tüketirken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü tavukta yer alan bazı bakteriler sağlığımıza zarar verebilir. Gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi, tavuğun yıkanmasıyla elinize yayılır. Bu süreçte tavuğu kesinlikle yıkamayın ve en kısa sürede pişirin. Tavuğu uzun süre bekletmemenizi tavsiye ediyoruz.

KIRMIZI ET

KIRMIZI ET
Lezzet uzmanları balığın asla yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Denizden çıkmış üzerinde iyot kokusu olan balık, tatlı suyla yıkandığı zaman lezzetinde azalma meydana geliyor. Balığı güvendiğiniz bir balıkçıdan alıp iyice temizlettiğinizde yıkamaya gerek kalmadan güvenle pişirebilirsiniz.

YUMURTA

YUMURTA
Çoğu kişi yumurtayı pişirmeden önce yıkamanın daha sağlıklı olduğunu düşünmektedir. Bakterilerden korunmak için yumurtaların üzerinde çözel bir madde konulur eğer siz yumurtaları yıkarsanız bu koruma ortadan kalkar.
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