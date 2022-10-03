Pişirmeden önce kesinlikle yıkamamanız gereken yiyecekler! Yavaş yavaş zehirliyor, yemeğin tadını bozuyor

Herkesin mutfaktaki düzeni farklılık gösteriyor. Bu da yemeklerin lezzetlerinin değişmesine neden oluyor. Bazı kişiler yemek pişirmeden önce yemeğin içerisine katacakları her gıdayı yıkıyor. Ancak bu durum hem yemeğin lezzetini hem de sağlığınızı tehlikeye atıyor. Sık sık yapılan bu yanlışları bilerek yemeklerinizi çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

ASLA YIKAMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

MAKARNA Makarnayı yıkar yıkamaz içindeki nişastayı akıtmış olursunuz. bu da makarna sosunun az emilmesine sebep olmaktadır. Yıkama işlemini pişirdikten sonra yapmalısınız.

MANTAR Suyu çok fazla emen bir besin olduğu için kesinlikle sakıncalıdır. Yıkadığınızda elastikiyet özelliklerini kaybederler. Bu yüzden pişirmeden önce kesinlikle yıkamayınız.

TAVUK Tavuk en kolay besin zehirlenmesine neden olan bir gıdadır. Tüketirken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü tavukta yer alan bazı bakteriler sağlığımıza zarar verebilir. Gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi, tavuğun yıkanmasıyla elinize yayılır. Bu süreçte tavuğu kesinlikle yıkamayın ve en kısa sürede pişirin. Tavuğu uzun süre bekletmemenizi tavsiye ediyoruz.

KIRMIZI ET Lezzet uzmanları balığın asla yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Denizden çıkmış üzerinde iyot kokusu olan balık, tatlı suyla yıkandığı zaman lezzetinde azalma meydana geliyor. Balığı güvendiğiniz bir balıkçıdan alıp iyice temizlettiğinizde yıkamaya gerek kalmadan güvenle pişirebilirsiniz.