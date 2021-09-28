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Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'te TOGG'un direksiyonuna geçti

28.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST’te Türkiye’nin Otomobili TOGG ile tanıştı. 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan TOGG’un direksiyonuna geçen Prof. Sancar, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan projede gelinen aşama ve ilerleyen süreç hakkında bilgi aldı. Sancar’ın incelediği "Sancar" isimli araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği de ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, “Aziz Sancar hocamızın “100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı’ diyecekler” sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye’nin Otomobili’ni de Türk mühendisler yapıyor.” ifadelerine yer verdi.

AZİZ SANCAR'DAN TOGG STANDINI ZİYARET

Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte TOGG standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar’a Gemlik’teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, önümüzdeki yıl ile birlikte inşaatın tamamlanacağı belirtildi.

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA

RUH HALİNİ TESPİT EDEN KAMERA
Sancar’ın TOGG’da bütün akıllı, modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine “En modern en gelişmiş radar teknolojileri kamera teknolojileri kullanılıyor aracımızda. Bu otonom sürüş için sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var.” yanıtı verildi.

DİREKSİYONA GEÇTİ

DİREKSİYONA GEÇTİ
Sancar, daha sonra dört çarpı dört çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV TOGG’un direksiyonuna geçti. Burada CEO Karakaş, Sancar’a eşlik etti. Tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde fabrikanın tasarlandığı bilgisi verilirken Sancar, Amerika’da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi. Bunun üzerine Sancar’a “Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz.” yanıtı verildi. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı inceledi. Mandal, TÜBİTAK’ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi.

SANCAR’A İMZA ATTI

SANCAR’A İMZA ATTI
Prof. Dr. Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi’nden gençlerin Sancar adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar’ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği ortaya çıktı. Aracı tanıtan gençlerden biri, “Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. “Sancar” 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.” dedi.

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ

HOLOGRAFİK GÖRÜNTÜ
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Sancar’a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal’ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika’da yapmış oldukları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Sancar’a hediye etti.
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