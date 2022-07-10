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  4. Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"

10.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programından hatırlanan psikolog Esra Ezmeci, yakında kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Kocamanın her eşyayı yalama hastalığı var. Koltuk, masa... Dışarıda utanıyorum. Tikim diyor." sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok. O daha çok internet üzerinden evli kadınlarla konuşarak işini görüyor." sorusuna yanıt verdi.

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Esra Ezmeci, "Böyle bir durumda ses çıkarmak gerekir. Çünlü diğer kadınlarla eşinizin konuşması, aranızda cinsellik olmaması normalleşmeye başlayabilir. O yüzden bu durumun kabul edilemez olduğunu belli etmeniz gerekiyor." yanıtını verdi.

"KOCAMIN YALAMA HASTALIĞI VAR"

Gelen bir başka soru ise görenleri hayrete düşürdü. "Kocamanın her eşyayı yalama hastalığı var. Koltuk, masa... Dışarıda utanıyorum. Tikim diyor." sorusuna yanıt veren Ezmeci, takipçisine psikolojik destek alınmasını önerdi.

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Ezmeci, takipçisinin yardım çağrısına, "Bu takıntısal bir durum olabilir. Psikolojik destek alarak bu durumdan kurtulabilir." yanıtını verdi.

PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın resmen reklam yapmak için neler yazıyor Allah akıl fikir versin
sıktı artık şu kadın

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