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  4. Şafak Sezer evinin kapılarını açtı! Evinde yok yok... Tuvaleti görenler şoke oldu

Şafak Sezer evinin kapılarını açtı! Evinde yok yok... Tuvaleti görenler şoke oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 10:32
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Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunuculuğunu yaptığı Youtube'da yayınlanan Tahsin Sergen programının konuğu ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu. Evinin kapılarını açan Sezer'in evindeki tuvalet dikkat çekti.

MasterChef yarışmacılarından Sergen ve Tahsin Youtube'da açtıkları 'Tahsin Sergen' programının sunuculuğunu yapıyor.

Vitrin

EVİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunuculuğunu yaptığı Youtube'da yayınlanan Tahsin Sergen programının konuğu ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu.

Şafak Sezer'in evine konuk olan Sergen ve Tahsin evin altını üstüne getirdi. Kapının girişinde Tahsin ve Sergen'i Şafak Sezer karşıladı. 

İlk olarak mutfağa gittiler. Şafak Sezer'in mutfağındaki koyu renkler dikkat çekti. Sezer'in mutfağının her köşesinde siyah renkli dolap, siyah renkli masa görmek mümkün...

Sezer'in evindeki merdivenler ise otel lobisi merdivenine benzetildi.

Ünlü oyuncunun evinde en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de tuvaletti. Tuvaletin kapısının üstündeki desen görenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer Oyuncu ünlü oyuncu
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