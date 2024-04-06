Şafak Sezer evinin kapılarını açtı! Evinde yok yok... Tuvaleti görenler şoke oldu

MasterChef yarışmacılarından Sergen ve Tahsin Youtube'da açtıkları 'Tahsin Sergen' programının sunuculuğunu yapıyor.
Tahsin Küçük ve Sergen Özen'in sunuculuğunu yaptığı Youtube'da yayınlanan Tahsin Sergen programının konuğu ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu.
Şafak Sezer'in evine konuk olan Sergen ve Tahsin evin altını üstüne getirdi. Kapının girişinde Tahsin ve Sergen'i Şafak Sezer karşıladı.
İlk olarak mutfağa gittiler. Şafak Sezer'in mutfağındaki koyu renkler dikkat çekti. Sezer'in mutfağının her köşesinde siyah renkli dolap, siyah renkli masa görmek mümkün...
Sezer'in evindeki merdivenler ise otel lobisi merdivenine benzetildi.
Ünlü oyuncunun evinde en dikkat çeken şeylerden bir tanesi de tuvaletti. Tuvaletin kapısının üstündeki desen görenleri şaşırttı.