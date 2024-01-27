'Sağdan Sola Donat' sözleriyle gündem olmuştu! Pelin Hürman son haliyle ağızları açık bıraktı

Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu.

İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.

Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.