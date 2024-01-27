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  4. 'Sağdan Sola Donat' sözleriyle gündem olmuştu! Pelin Hürman son haliyle ağızları açık bıraktı

'Sağdan Sola Donat' sözleriyle gündem olmuştu! Pelin Hürman son haliyle ağızları açık bıraktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programında 'Cin çıkarma seansı' yaparak adından söz ettiren ve kendisini 'Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman şimdi de son haliyle gündem oldu. 'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Hürman'ın son haline adeta yorum yağdı.

Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.
Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti.
Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.
'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman şimdi de son haliyle gündem oldu.
Pelin Hürman'ın sosyal medya paylaşımlarında aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Pelin Hürman
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