'Sağdan Sola Donat' sözleriyle gündem olmuştu! Pelin Hürman son haliyle ağızları açık bıraktı

Beyaz TV'nin YouTube kanalında Sercan Kahveci’nin sunduğu “Her Açıdan” programında kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ın cin çıkarma seansı yaptığı anlar uzun süre gündem olmuştu.
SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
İçine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyleyen Hürman'ın "Donat donat donat" sözleri ise sosyal medyanın diline düşmüştü.
Pelin Hürman, yayınladığı YouTube videosunda kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti.
Hürman, "İki dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım." demişti.
'Sağdan Sola Donat' sözleriyle hafızalara kazınan Pelin Hürman şimdi de son haliyle gündem oldu.
Pelin Hürman'ın sosyal medya paylaşımlarında aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.