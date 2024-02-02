Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi

'UYANIK İNSAN İNANMAZ'

Şüpheli, polis memuruna ısrarla Fırat'ın adına telefon hatları çıkarıldığını söyledi. Polisle yaptığı görüşme sonrası telefonu kapatan şüphelinin tespit edilip yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.

"HEPSİNİN TC NUMARASINI BİLİYORLAR"

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Kenan Fırat, "Bir telefon numarası bizi aradı. Telefon numaralarımızın kopyalandığını ve terör örgütlerinin eline geçtiğini, üstümüze farklı farklı kimlikler çıkarıldığını söyledi. Para muhabbeti yapıyorlar, 'Bu kadar para getireceksiniz, banka hesaplarınız bloke oldu' diyorlar. Hemen diğer telefonumdan 112'yi arayarak durumu emniyetteki arkadaşlara söyledik. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Kayıtlarımızı aldılar, konuşmalarımıza kendileri de şahit oldu. Ailemin bütün telefon numaraları alınmış, aile fertlerimizin hepsinin ismini ve TC numarasını biliyorlar. Bu kayıtlara nereden ulaşıyorlar bilmiyorum ama biz emniyete suç duyurusu için gelirken o arada yeğenimi de aradılar. Uyanık insan kolay kolay inanmaz ama insanları kandırmaya bire bir. Çünkü bir panik yaratıyorlar. FETÖ örgütü falan diye insanlarda bir korku yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.