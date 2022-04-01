Samsung'dan Galaxy S22 serisine zam! İşte Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın Türkiye'deki yeni fiyatları

Samsung, Galaxy S22 serisinin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Galaxy S22 serisinin açıklanan resmi fiyatları ile Samsung Türkiye'nin resmi sitesinde yer alan bugünkü fiyatlar karşılaştırıldı ve bu karşılaştırma sonucu zam yapıldığı ortaya çıktı.

SAMSUNG'DAN ZAM! GALAXY S22 FİYATLARI YÜKSELDİ

AA'nın geçen ayın başlarında yayınladığı haberinde; Galaxy S22'nin Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14 bin 499 TL’den satışa sunulacağı,

22+'ın ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı bilgisi yer almıştı.

Aynı haberde Galaxy S22 Ultra'nın ise 22 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatıyla Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri, 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa çıkacağı bildirilmişti.

Samsung Türkiye'nin resmi sitesinde ise Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları artık şöyle sıralanıyor: