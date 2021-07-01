Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: 'Babam oyuncu olmamı hiç istemedi'

Fox TV ekranlarında yayınlnan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Kerem Bürsin, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın bu haftaki konuğu oldu. Son dönemde Hande Erçel'le yaşadığı ilişki ile gündem düşmeyen oyuncu, programda bilinmeyenlerinden bahsetti. Birçok başarılı yapımda rol alarak adından söz ettiren Bürsin babasının oyuncu olmasına sıcak bakmadığını itiraf etti.

Kerem Bürsin'den samimi itiraflar!

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu. Bürsin, programda renkli anlar yaşatırken, bilinmeyenlerinden söz etti.

Boston'da İletişim bölümünden mezun olduğunu ancak biraz garanti olsun diye bunu yaptığını belirterek, Bürsin, " Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE OKUMAYACAKTIM Hatta bir dönem müzik grubu olduğunu ve müzisyen olmak istediğini vurgulayarak 'bu nedenle üniversiteye gitmemeye karar vermiştim' dedi.

SARHOŞ OLUNCA SOYUNUYORUM 'Hiç Sarhoş olduğunda pişman olduğun bir şey yaptın mı' sorusuna Bürsin, "Sarhoş olduğumda soyunuyorum, bu yüzden fazla içmemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.