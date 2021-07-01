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Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin'den samimi açıklamalar: 'Babam oyuncu olmamı hiç istemedi'

01.07.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, İbrahim Selim'in Youtube platformunda sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına konuk oldu. Ünlü oyuncu son zamanlarda meslektaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşk gündeme gelirken, samimi açıklamaları ile çok konuşuldu. Bürsin, 'Babam oyuncu olmamı hiç istemedi' ifadelerini kullandı.

Fox TV ekranlarında yayınlnan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Kerem Bürsin, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın bu haftaki konuğu oldu. Son dönemde Hande Erçel'le yaşadığı ilişki ile gündem düşmeyen oyuncu, programda bilinmeyenlerinden bahsetti. Birçok başarılı yapımda rol alarak adından söz ettiren Bürsin babasının oyuncu olmasına sıcak bakmadığını itiraf etti.

Kerem Bürsin'den samimi itiraflar!

İbrahim Selim ile Bu Gece'nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin oldu. Bürsin, programda renkli anlar yaşatırken, bilinmeyenlerinden söz etti.
Boston'da İletişim bölümünden mezun olduğunu ancak biraz garanti olsun diye bunu yaptığını belirterek, Bürsin, " Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE OKUMAYACAKTIM

ÜNİVERSİTE OKUMAYACAKTIM
Hatta bir dönem müzik grubu olduğunu ve müzisyen olmak istediğini vurgulayarak 'bu nedenle üniversiteye gitmemeye karar vermiştim' dedi.

SARHOŞ OLUNCA SOYUNUYORUM

SARHOŞ OLUNCA SOYUNUYORUM
'Hiç Sarhoş olduğunda pişman olduğun bir şey yaptın mı' sorusuna Bürsin, "Sarhoş olduğumda soyunuyorum, bu yüzden fazla içmemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

BİR DÖNEM ŞÖFORLÜK YAPTIM

BİR DÖNEM ŞÖFORLÜK YAPTIM
Bir dönem Los Angeles'ta yaşarken şoförlük yaptığını itirafında bulunan ünlü oyuncu, "Günlüğü 75 dolar olan bir şirkette oyuncuları taşıdım. Yurt dışından gelen oyuncuları gitmek istedikleri yerlere götürdüm." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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