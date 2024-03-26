Seren Serengil Seda Sayan'ın eşiyle yaş farkını eleştirdi, sosyal medyanın diline düştü!

Filtreli halleri, özel hayat açıklamaları ve ilişki yorumları ile gündemden düşmeyen Seren Serengil bu defa Seda Sayan'ın evliliğine yaptığı bir yorumla gündeme geldi.





YAŞ FARKI YORUMU OLAY OLDU

Bir süredir Seda Sayan'ı kendisine benzemeye çalışmakla suçlayan Serengil, bir fotoğraf paylaşarak 'kaşları aynı yaptın, benim doktorlarıma gidip Seren gibi olsun diyorsun. Seren Sayan ya da Seda Serengil olmaya ne gerek var" demişti.

Seren Serengil şimdi de Seda Sayan'ın evliliği hakındaki yorumuyla gündem oldu.

'ÇOCUĞUNDAN KÜÇÜK ZATEN...' Serengil, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Seda Sayan boşanıyor mu?" yorumuna "Çocuk çocuğundan küçük zaten, annesi yaşında 67 yaşında kadın. Olacak şey miydi?" diyerek cevap verdi.

Seren Serengil'in bu yorumu sosyal medyanın diline düştü ve kendisine 11 yaş küçük Mustafa Tohma'yla aşk yaşadığı hatırlatıldı. Ayrıca sosyal medyada; 'Cinselliğine kadar anlatan kadın diyor', 'Dedi çocuk sevgilisi olan kadın', 'Seren kendi yaşını eksik hesaplıyor' gibi yorumlar yapıldı.