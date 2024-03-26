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Seren Serengil Seda Sayan'ın eşiyle yaş farkını eleştirdi, sosyal medyanın diline düştü!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 08:25
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Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil bu defa Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in arasındaki yaş farkını eleştirdi. 'Zaten çocuk oğlu yaşında' diyen Serengil'in bu yorumu sosyal medyada tepki çekti. Seren Serengil'in de kendisinden 11 yaş küçük Mustafa Tohma'yla aşk yaşadığı hatırlatıldı.

Filtreli halleri, özel hayat açıklamaları ve ilişki yorumları ile gündemden düşmeyen Seren Serengil bu defa Seda Sayan'ın evliliğine yaptığı bir yorumla gündeme geldi.

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YAŞ FARKI YORUMU OLAY OLDU

Bir süredir Seda Sayan'ı kendisine benzemeye çalışmakla suçlayan Serengil, bir fotoğraf paylaşarak 'kaşları aynı yaptın, benim doktorlarıma gidip Seren gibi olsun diyorsun. Seren Sayan ya da Seda Serengil olmaya ne gerek var" demişti.
Seren Serengil şimdi de Seda Sayan'ın evliliği hakındaki yorumuyla gündem oldu.

'ÇOCUĞUNDAN KÜÇÜK ZATEN...'

'ÇOCUĞUNDAN KÜÇÜK ZATEN...'
Serengil, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Seda Sayan boşanıyor mu?" yorumuna "Çocuk çocuğundan küçük zaten, annesi yaşında 67 yaşında kadın. Olacak şey miydi?" diyerek cevap verdi.
Seren Serengil'in bu yorumu sosyal medyanın diline düştü ve kendisine 11 yaş küçük Mustafa Tohma'yla aşk yaşadığı hatırlatıldı. Ayrıca sosyal medyada; 'Cinselliğine kadar anlatan kadın diyor', 'Dedi çocuk sevgilisi olan kadın', 'Seren kendi yaşını eksik hesaplıyor' gibi yorumlar yapıldı.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI
Seren Serengil Mustafa Tohma'yla yaşadığı ilişkiyi anlatırken "Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor" demişti.
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