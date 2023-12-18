Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk mı yaşıyor? Bomba iddia! "Hayranıymış çünkü" O soruya 'Durun bakalım' cevabı kafaları karıştırmıştı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'le ilgili aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya katıldığı bir davet sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Sarıkaya, ikili hakkında çıkan aşk haberlerine ilişkin ise yalnızca "Durun bakalım" demişti. Sarıkaya'nın bu kafaları karıştıran açıklamasının ardından bomba bir iddia daha geldi.
TV8'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı "2 ay önce arıyor Serenay Sarıkaya'yı Mert Demir. 'Böyle böyle bir şarkı var, ben de sizin tarzınıza, sesinize hayranım, vokal yapar mısınız?' Serenay Sarıkaya'ya şarkıyı gönderiyor. Serenay şarkıyı çok beğeniyor. Zaten müzik zevki de olan birisi. Buluşuyorlar, vokali yapıyor." şeklinde konuştu.
Devamında Dağıstanlı, "Bir süre böyle tanışıklık, arkadaşlık... Ama 10 gün önce artık resmi olarak, resmi olarak dediğim aşka dönüşmüş, 10 günlük bir aşk durumları var." dedi.
Programın konuğu olan Semiha Yankı ise "O şarkı bence Serenay'a yapılmıştır. Ateşe düştüm diye..." ifadelerini kullandı.
Müge Dağıstanlı ise "Hayranıymış çünkü. Yani Serenay Sarıkaya'nın gazetecilere 'Durun bakalım' demesi yarın öbür gün bir çıktıklarında 'Ben size yalan söylememiştim, o dönemde düşünüyorduk, bakıyorduk'un ön anonsu." şeklinde konuştu.