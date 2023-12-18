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  4. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk mı yaşıyor? Bomba iddia! "Hayranıymış çünkü" O soruya 'Durun bakalım' cevabı kafaları karıştırmıştı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk mı yaşıyor? Bomba iddia! "Hayranıymış çünkü" O soruya 'Durun bakalım' cevabı kafaları karıştırmıştı

18.12.2023 13:00 | Son Güncelleme:
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Şu sıralar Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Mert Demir ile aşk mı yaşıyor? Sosyal medyanın dilinden düşmeyen iddialar ve Sarıkaya'nın kafa karıştıran açıklamalarının ardından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarıkaya'nın Demir'in şarkısına vokal yapmasının ardından ikilinin arkadaşlığının başladığı ve 10 günlük de bir aşkları olduğu ileri sürüldü.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'le ilgili aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya katıldığı bir davet sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Sarıkaya, ikili hakkında çıkan aşk haberlerine ilişkin ise yalnızca "Durun bakalım" demişti. Sarıkaya'nın bu kafaları karıştıran açıklamasının ardından bomba bir iddia daha geldi.


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SARIKAYA VE DEMİR'İN AŞK İDDİALARINA DİKKAT ÇEKEN YORUM

TV8'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı "2 ay önce arıyor Serenay Sarıkaya'yı Mert Demir. 'Böyle böyle bir şarkı var, ben de sizin tarzınıza, sesinize hayranım, vokal yapar mısınız?' Serenay Sarıkaya'ya şarkıyı gönderiyor. Serenay şarkıyı çok beğeniyor. Zaten müzik zevki de olan birisi. Buluşuyorlar, vokali yapıyor." şeklinde konuştu.

"10 GÜNLÜK BİR AŞK DURUMLARI VAR"

"10 GÜNLÜK BİR AŞK DURUMLARI VAR"

Devamında Dağıstanlı, "Bir süre böyle tanışıklık, arkadaşlık... Ama 10 gün önce artık resmi olarak, resmi olarak dediğim aşka dönüşmüş, 10 günlük bir aşk durumları var." dedi.

Programın konuğu olan Semiha Yankı ise "O şarkı bence Serenay'a yapılmıştır. Ateşe düştüm diye..." ifadelerini kullandı.

"HAYRANIYMIŞ"

"HAYRANIYMIŞ"

Müge Dağıstanlı ise "Hayranıymış çünkü. Yani Serenay Sarıkaya'nın gazetecilere 'Durun bakalım' demesi yarın öbür gün bir çıktıklarında 'Ben size yalan söylememiştim, o dönemde düşünüyorduk, bakıyorduk'un ön anonsu." şeklinde konuştu.

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Serenay Sarıkaya mert demir Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu
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