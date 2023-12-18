Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk mı yaşıyor? Bomba iddia! "Hayranıymış çünkü" O soruya 'Durun bakalım' cevabı kafaları karıştırmıştı

TV8'deki Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı "2 ay önce arıyor Serenay Sarıkaya'yı Mert Demir. 'Böyle böyle bir şarkı var, ben de sizin tarzınıza, sesinize hayranım, vokal yapar mısınız?' Serenay Sarıkaya'ya şarkıyı gönderiyor. Serenay şarkıyı çok beğeniyor. Zaten müzik zevki de olan birisi. Buluşuyorlar, vokali yapıyor." şeklinde konuştu.