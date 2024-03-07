Servetiyle gündemdeydi! Kobra Murat'ın gençliği sosyal medyayı salladı

Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Önce paylaştı sonra sildi! Son pozları olay oldu



GENÇLİK FOTOĞRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Son olarak servetini açıklayan Kobra Murat "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" sözleriyle çok konuşulmuştu.

Kobra Murat bu açıklamalarının ardından sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

Ünlü isim katıldığı bir programda 'Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda' ifadelerini kullanmıştı.

MASAK İNCELEMEYE ALDI Geçtiğimiz aylarda riskli bir ameliyat geçiren Kobra Murat, bu açıklamaları yüzünden MASAK tarafından inceleme altına alındığını da söylemişti.