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  4. Servetiyle gündemdeydi! Kobra Murat'ın gençliği sosyal medyayı salladı

Servetiyle gündemdeydi! Kobra Murat'ın gençliği sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 12:46
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Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor. Serveti ile gündemde olan Kobra Murat '18 kg altınım, 18 adet evim ve 4 tane yazlığım var' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Kobra Murat şimdi de gençlik hali ile sosyal medyayı salladı.

Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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GENÇLİK FOTOĞRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Son olarak servetini açıklayan Kobra Murat "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" sözleriyle çok konuşulmuştu.
Kobra Murat bu açıklamalarının ardından sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.
Ünlü isim katıldığı bir programda 'Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda' ifadelerini kullanmıştı.

MASAK İNCELEMEYE ALDI

MASAK İNCELEMEYE ALDI
Geçtiğimiz aylarda riskli bir ameliyat geçiren Kobra Murat, bu açıklamaları yüzünden MASAK tarafından inceleme altına alındığını da söylemişti.
Kobra Murat şimdi de gençlik fotoğrafı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
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