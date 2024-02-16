Sevgilisinin ihanetini öğrenince sinir krizi geçirdi! Sokak ortasında genç kadını darp etti... Kimse hiçbir şey yapmadan öylece izledi

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde sokak ortasında bir kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetli tartışma anları yer aldı. Görüntülerde siyah tişörtlü bir adam genç bir kızın yanına giderek kendisini aldatmasının hesabını sormak istedi. Öfkeli bir şekilde genç kızın yanına giden adam önce onu sarstı ardından ise darp etmeye başladı.
İkili arasındaki tartışma şiddetlenirken çevredekilerin kavgaya dahil olmaması tepkilere neden oldu. Görüntülerin sonunda adamın genç kadını zorla motosikletin arkasına bindirerek oradan uzaklaştırdığı görüldü.
Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının darp edildiği dakikalarda çevredekilerin olaya tepkisiz kalmasına anlam veremediklerini söyledi.