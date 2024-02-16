Sevgilisinin ihanetini öğrenince sinir krizi geçirdi! Sokak ortasında genç kadını darp etti... Kimse hiçbir şey yapmadan öylece izledi

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde sokak ortasında bir kadın ve erkek arasında yaşanan şiddetli tartışma anları yer aldı. Görüntülerde siyah tişörtlü bir adam genç bir kızın yanına giderek kendisini aldatmasının hesabını sormak istedi. Öfkeli bir şekilde genç kızın yanına giden adam önce onu sarstı ardından ise darp etmeye başladı.