Sevgilisinin uyması gereken kuralların listesini açıkladı! "Bunların dışına çıkamaz" diyince sosyal medyanın ilgisini çekti

TikTok'ta 'taylordonoghuee' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Taylor Donoghuee isimli bir kadın sevgilisinin ilişkilerinde yapmasına izin vermediği 5 maddeyi anlattığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 'Sadece benim fikrim' notunu eklediği paylaşımında Donoghuee'un 'Bunların dışına çıkamaz' diyerek sıraladığı maddeleri ilgi çekti.
Donoghuee, ilk maddesinde sevgilisinin bir kızla en iyi arkadaş olmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, "Kadın arkadaşlarınız ve tanıdıklarınız olabilir, ancak en iyi kadın arkadaşlar gibi kesinlikle hayır" ifadelerini kullandı.
Genç kadın ikinci maddede ise erkek arkadaşının konumunu bilmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Sadece onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Her saat başı onu takip mi ediyorum? Hayır, ama birini önemsiyorsam onun nerede olduğunu bilmem gerektiğini hissediyorum" dedi. TikToker, sevgilisinin konumunu paylaşmak istememesinin "şaibeli" ve "büyük bir tehlike işareti" olduğuna inandığını sözlerine ekledi.
Donoghuee'un erkek arkadaşı için striptiz kulüpleri üçüncü gidilemeyen yer olarak belirlendi. Genç kadın bazı çiftlerin kulüplere birlikte gitmeyi tercih ettiğini söylerken "Asla benim tarzım olmayan yerler. Bu yüzden onun da işi olamaz" diye konuştu.
Dördüncüsü maddede Donoghuee, erkek arkadaşının hep hesabı ödemesine izin vermeyeceğini söyleyerek, "Açıkçası, özellikle ilk başlarda hesabın hepsini her zaman erkeğin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama fikrim değişti. Onu maddi olarak sömürmeye çalışmıyorum. Ortaklaşa hareket etmek en iyisi" açıklamasında bulundu.
Donoghuee'un listesindeki son madde ise erkek arkadaşının Instagram'daki kızların bikini fotoğraflarını beğenmesine asla izin vermemesi. Bu maddenin ikili ilişkilerde önemli bir detay olduğunu dile getiren Donoghuee, "Bu konuda farkındalığın arttığını hissediyorum ama evli ve çocuklu ya da sadece ilişkisi olan birinin bikinili fotoğraflar gördüğünde beğenmesine anlam veremiyorum" dedi.