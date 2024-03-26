Sevgilisinin uyması gereken kuralların listesini açıkladı! "Bunların dışına çıkamaz" diyince sosyal medyanın ilgisini çekti

Genç kadın ikinci maddede ise erkek arkadaşının konumunu bilmesi gerekliliğini vurgulayarak, "Sadece onun iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Her saat başı onu takip mi ediyorum? Hayır, ama birini önemsiyorsam onun nerede olduğunu bilmem gerektiğini hissediyorum" dedi. TikToker, sevgilisinin konumunu paylaşmak istememesinin "şaibeli" ve "büyük bir tehlike işareti" olduğuna inandığını sözlerine ekledi.