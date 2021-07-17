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Şeyma Subaşı ile sevgilisi neden ayrıldı? Meedo'dan flaş açıklama!

17.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı yalanladığı hamile olduğuna ilişkin haberlerin doğru olduğunu ifade etmesinin ardından bebeğini düşürdüğünü açıklamış ve ardından Meedo ile ayrıldığı öğrenilmişti. Meedo, hakkında çıkan dolandırıcı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan Şeyma Subaşı hakkında da flaş açıklamalarda bulunan Meedo, ayrılmayı kendisinin istediğini söyledi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo'nun, Subaşı ile ayrı olduğu sırada yaptığı açıklamalar gündem oldu. Dolandırıcı olarak anılmaktan rahatsız olan Meedo, kendi halinde yaşayan biri olduğunu ve bu konu ile gündeme gelmekten rahatsız olduğunu dile getirdi.

Meedo ile Şeyma Subaşı neden ayrıldı?

Ünlü olmak gibi bir isteği olmadığını söyleyen Mohammed Al Saloussi sessizliğini bozdu. Hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini söyleyen Meedo ilişkiyi kendisinin bitirdiğini ifade etti.
Medyada çıkan Subaşı tarafından terk edildiğine ilişkin haberlerden rahatsız olan Al Saloussi, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, onu mutlu etmek için elinden geleni yaptığını ancak Subaşı'nın her detayı yayınladığını söyledi.
Açıklamalarına devam eden Al Saloussi, Subaşı'nın hayatını insanlara göstermesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.
İlişkisini neden bitirdiği sorusunun yanıtının uzun olduğunu söyleyen Meedo, Şeyma'yı hala sevdiğini fakat aralarında saygı kalmadığı için ilişkiyi bitirme kararı aldığını söyledi.
Meedo, zaman geçtikçe Şeyma ile uyumlu olmadığını fark ettiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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